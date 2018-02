Premiérovou soutěž jedlíků na Zelofestu ovládl rekordman Žrout

Pohořelice /REPORTÁŽ, FOTOGALERIE/ – Plněné bramborové knedlíky se zelím polyká téměř jako pilulky. Soutěžící okolo něj koulejí očima, těžce oddychují a zapíjejí sousta pivem, zato Jaroslav Němec je se zhruba kilovou porcí o deseti knedlících hotový ještě před koncem tříminutového časového limitu. Zaplněný sál pohořelické staré radnice bouřlivě tleská. „Snědl bych ještě jednou tolik,“ tvrdí po chvíli vítěz soutěže, která je novinkou sobotního šestnáctého ročníku Zelofestu v Pohořelicích.

Na košt kysaného zelí míří i Antonín Holas z Olbramovic. „Moje matka dělala to nejlepší nakládané zelí. V Pohořelicích chci ochutnat domácí vzorky. Určitě to bude lepší zelí než to z obchodů,“ říká starší muž.

Má z čeho vybírat. U stěny sálu je na policích vyskládaných 133 naplněných sklenic. Převážně bílého zelí, ale i několik červeného. Když slečna, která je postupně nosí porotě k posouzení, jednu z nich otevře, rychle se nakloním a přivoním. A závan pěkně dlouho a kvalitně naloženého zelí mě okamžitě praští přes nos.

Třicet soutěžních vzorků hodnotí jeden z porotců Stanislav Lukeš. V Pohořelicích se až na jednu výjimku zúčastnil všech ročníků Zelofestu, který před lety začínal v hospodě v podstatě z hecu. Zkušený ochutnávač má zaručený recept na to, jak se při hodnocení vyhnout nechtěnému nadýmání. „Před začátkem si dát panáka slivovice, další v průběhu a ještě jeden po zhodnocení posledního vzorku,“ směje se starší muž na své kolegyně.

Porota hodnotí kromě chuti třeba i vůni a konzistenci nakládaného zelí. Hned sedm vzorků přivezl k posouzení Jaroslav Němec, přezdívaný „Žrout“. Spolu s přáteli objíždí různé gastronomické soutěže po celé republice. „Zelí miluju. Nakládané nebo třeba segedínský guláš,“ povídá.

Výsledky Zelofestu – košt kysaného zelí

Nejlepší bílé zelí:



1. Petra Jurečková (Rohoznice)

2. Jiří Šrámek (Dvůr Králové nad Labem)

3. Miroslav Vaněk (Pohořelice)