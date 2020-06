V prázdninovém režimu budou od pondělí devětadvacátého června až do čtvrtého září úřadovat na radnici ve Velkých Pavlovicích. V pondělí a ve středu mohou lidé na úřad přijít dopoledne v době od půl osmé do jedenácti hodin.

Odpolední pracovní doba pak začíná v půl dvanácté. Otevřeno je do pěti hodin. O útercích a čtvrtcích je ráno otevřeno také od půl osmé do jedenácti. Odpoledne však pouze od půl dvanácté do dvou hodin. V pátek je zcela zavřeno.