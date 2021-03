Podobné události a nevšední výdaje nejsou ojedinělé. Některé obce v kraji za sousedské tahanice, pošťuchování, černé skládky, udávání, drobné krádeže či pobíhající psy platí i desítky tisíc korun ročně. „Protože hospodaříme s asi šesti miliony ročně, obracíme každou korunu, než ji vydáme. A pak zničehonic přijde účet z přestupkové. A nejhorší je, že kvůli ochraně osobních dat ani nevíme, za koho vlastně platíme. Nastávají ale i velice nepříjemné situace. Například v katastru Perné, odkud pocházím, zemřel muž, který u sebe neměl doklady a nikdo nevěděl, odkud přišel. Obec tehdy platila asi deset tisíc korun za pohřeb,“ vyprávěl bavorský starosta Roman Studénka.

Nejčastějšími výdaji navíc jsou však právě přestupky. V Mikulově je projednávají za šestnáct přilehlých obcí, s nimiž mají uzavřené smlouvy. Nejčastěji jde o spory mezi partnery, sousedy či o krádeže. „V paměti nám utkvělo projednávání přestupku z roku 2018, kdy se občan dopustil přestupku proti veřejnému pořádku. Tehdy dotyčná osoba vzbudila veřejné pohoršení tím, že v ranních hodinách prováděla masturbaci v bezprostřední blízkosti okna směřujícího do ulice s odhrnutými závěsy. Z důvodu GDPR nelze sdělit jméno, ulici ani obec,“ přiblížil úsměvný příběh mluvčí radnice Dominik Ryšánek.

Kbelík vody pro podomního prodejce

Za poslední dva roky řešili v Mikulově nejvíce přestupků z Dolních Dunajovic a z Pavlova. Vždy čtyřiadvacet. Devatenáct přestupků pak komise projednávala ze Sedlece. „Naopak nejméně se řeší přestupky v obcích Nový Přerov, Milovice a Horní Věstonice. Tyto obce mají dlouhodobě málo přestupků, někdy i žádné," doplnil Ryšánek.

Kuriózní případ hosta, který se v místní hospodě nechával obsluhovat bez placení, vyšel draho vedení Moravského Žižkova na Břeclavsku. „Za jeho pravidelné návštěvy lokálu a následné projednávání u přestupkové komise v Břeclavi jsme před pár lety zaplatili dohromady asi šedesát tisíc korun. Výhodnější by bylo zaplatit za něj útratu, což ale nebylo možné,“ zavzpomínal starosta Josef Osička.

Bizarní přestupek řešila před časem také přestupková komise v Adamově na Blanensku. Jeden z místních obyvatel tam totiž v panelovém domě polil neodbytného podomního prodejce kbelíkem vody. „Byl to vskutku bizarní příběh. Podomního prodejce jsem opakovaně upozornil, ať opustí náš bytový dům, že tam nemá co dělat. Nedal si říct a ještě se mi vysmíval, že mu nemám co nakazovat. S podomními prodejci jsme ale měli z minulosti velmi negativní zkušenosti, proto jsem do kbelíku natočil vodu a polil ho,“ popsal Vladimír Bílý.

Události pak dostaly rychlý spád. Prodejce se začal dobývat do jeho zavřeného bytu, kopat do dveří a vyhrožovat. Výhrůžky měl opakovat i přímo před domem. „Raději jsem zavolal městskou policii, protože situace byla hodně vyhrocená. Podle mého prodejce evidentně porušil domovní svobodu a mohl se dopustit trestného činu. Strážníci to ale vyhodnotili jinak. Jako poškozený byl najednou domovní prodejce a já u přestupkové komise dostal pokutu sto korun,“ dodal Bílý.

Uspání vlčáka

Časté jsou pak poplatky za pobíhající či opuštěná zvířata. Zatímco Bavorští často odchytávají psy na Stolové hoře v chráněné krajinné oblasti Pálava, na dálnici D2 v katastru Rakvic zase platili za uspání vlčáka, který zastavil provoz. „Museli jsme povolat zvěrolékaře, který má oprávnění psa na dálku uspat. Vše nakonec opět zaplatila obec. Řešili jsme takto například i opuštěné vozidlo. Policie vyzvala obec k jeho odstranění. Dohledali jsme vlastníka až na Slovensku. Ten ovšem auto před časem prodala a nový majitel ho nepřeregistroval. My jsme po zapsaném vlastníkovi v registru vozidel požadovali úhradu vzniklých nákladů. Tehdy to dobře dopadlo, peníze nám zaplatil a vůz si převzal. Kdyby to ale odmítl, nic s ním nenaděláme a auto nám tu stojí dodnes. O jednání přestupkové komise se vůbec nic nedozvíme. Jen zaplatíme za projednání přestupku,“ zmínil starosta Radek Průdek.

V Břeclavi ročně založí přestupková komise šest set až sedm set spisů s občanskými přestupky ročně. V rámci jednoho spisu přitom může být projednáno i více skutků. „Za každý skutek účtujeme obcím tři tisíce korun. Jedna vzrušená sousedská hádka, řekněme s peprnými nadávkami a nějakou fackou, může danou obec přijít třeba i na patnáct až třicet tisíc korun. Takových přestupků naštěstí není mnoho, jsou celkem vzácné. Větší obce za rok mohou za agendu přestupků zaplatit desetitisíce korun, výjimečně i stovky tisíc. Malé obce hradí tisíce, výjimečně pak desetitisíce korun," vyčíslila mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

Zhruba třicet tisíc korun ročně zaplatí ze svého rozpočtu za projednávání přestupků také vedení Vrbice na Břeclavsku. „Nezřídka jde o malichernosti, které mezi sebou lidé řeší především v opilosti. Je to trapné a nepříjemné. Nadávají si, pošťuchují se, a volají pak policii. Co mě osobně vytáčí, je lidská bezohlednost a věci s ní spojené. Tedy zakládání černých skládek, ničení majetku či drobné krádeže," shrnul vrbický starosta Tomáš Bílek.