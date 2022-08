Novosedelští již mají k dispozici stavební povolení. „Nyní ještě musíme zpracovat prováděcí dokumentaci. Nějaké peníze se nám podařilo našetřit. O zbývající bychom pak chtěli požádat Národní sportovní agenturu. No a pak už budeme jen čekat, jak to dopadne,“ nastínil nejbližší plány Hrůza.

Důvodem záměru výstavby nových kabin je dezolátní stav těch stávajících. „Fotbalisté se museli chodit převlékat do sokolovny, která leží kousek od hřiště, což nebylo úplně ideální. Jen těžko to šlo skloubit s kulturou,“ popsal starosta s tím, že vizí do budoucna je také zbudovat společenský dům, který by měl primárně sloužit pouze kulturním účelům.

