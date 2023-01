Prezidentské volby v Brně: premiér Fiala i Schillerová řekli, komu dali hlas

/VIDEO/ Davy lidí čekaly v pátek odpoledne ještě před vypuknutím druhého kola prezidentského klání u Základní školy Pastviny v brněnském Komíně. Stovky voličů začaly do volebních místností proudit přesně dvě hodiny po poledni, na vhození hlasovacích lístků do uren si mnozí museli vystát několikaminutové fronty. V Brně už svůj hlas do urny vhodili také premiér Petr Fiala nebo bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Ve druhém kole prezidentských voleb odvolila v Brně i Alena Schillerová. | Video: Deník/Terezie Sekáčová