/VIDEO/ V doprovodu manželky Evy dorazil prezident Petr Pavel ve středu ráno do Hrušek na Břeclavsku. Druhý den svojí návštěvy Jihomoravského kraje zahájil setkáním se starosty obcí, které v červnu 2021 zasáhlo tornádo. Před Mlýnem ho přivítala starostka Jana Filipovičová.

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštívili Hrušky. | Video: Deník/Iva Haghofer

Přítomnosti prezidenta Petra Pavla v Hruškách si lidé považují. „Pavel je prvním prezidentem od roku 1936, který Hrušky navštívil. Tehdy k nám zavítal Edvard Beneš," řekl na místě místostarosta obce Marek Babisz.

V Hruškách se prezident potká se členy takzvaného Dobro týmu, kteří po přírodní katastrofě, která způsobila až patnáctimiliardovou škodu, intenzivně pomáhali místním lidem.

Prezident Petr Pavel s ženou v Moravském krasu: projeli se i turistickým vláčkem

Prezidentská návštěva pokračovala debatou s Hrušeckými ve školní tělocvičně. Padaly dotazy na obnovení základní vojenské služby, lidé především chválili hasiče za úžasnou pomoc hned po tornádu, za jejich skvělé vybavení. Ptali se také na to, co se řešilo minulý týden v New Yorku.

V tom smyslu mluvil Pavel o důležitosti dodržování pravidel a jako zásadní vyzdvihl respekt mezi jednotlivými zeměmi. Dalšími tématy bylo globální oteplování nebo změna klimatu.

Poblíž Macochy se fotila s ženou prezidenta. Velký zážitek, říká Anežka Hasoňová

Po obědě se kolona vozidel přesune k archeologickému nalezišti Hradisko u Mušova, odkud zamíří do Dolních Dunajovic na jednání s jihomoravskými vinaři. Řešit budou mimo jiné i daň na tichá vína.

Návštěva Petra Pavla na jihu Moravy začala v úterý v Brně. Deník o ní podrobně informoval.