/VIDEO, FOTOGALERIE/ Smích se ve středu nesl tělocvičnou Základní školy v Hruškách na Břeclavsku. O dobrou náladu se tam postaraly děti, které se bavily s českým prezidentem Petrem Pavlem. Hlava státu zamířila do obce stižené tornádem při návštěvě Jihomoravského kraje. Do Hrušek přijel prezident vůbec poprvé v historii.

Prezident Petr Pavel při diskuzi na Základní škole v Hruškách. | Video: Deník/Iva Haghofer

Školáky například zajímalo, čím chtěl prezident být jako malý. „Old Shatterhandem,“ zareagovala okamžitě hlava státu, čímž spustila lavinu smíchu.

Podobně tomu bylo i při otázce na oblíbenou písničku z dětství. S odpovědí však tentokrát prezident Pavel zaváhal.

„Zaskočil jsi mě. Babička mi zpívala spoustu lidových písniček, ale na žádnou už si nevzpomenu. Když jsem byl malý, hodně se mi líbila kapela Olympic. A od ní spousta písniček. Ovšem tu nejoblíbenější bych asi v souvislosti s prezidentským úřadem zmiňovat neměl,“ zamrkal s úsměvem.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Nejdelší odpovědi se dočkal chlapec, kterého zajímalo, jak těžké je být prezidentem. „Podívej, jaká je to krása. Přijedeš si hezkým autem, každý tě vítá, dostaneš i občerstvení. Zdálo by se, že je to práce krásná. Na druhé straně ale vyžaduje spoustu času, trpělivosti. Když něco uděláš, najde se vždy někdo, komu se to nebude líbit,“ vyprávěl Petr Pavel.

Dětem připomněl, že je prezidentem deseti a půl milionu lidí. „I kdyby udělal sebelepší rozhodnutí, bude zde spousta těch, kterým se líbit nebude a budou chtít, aby ho udělal jinak. Je to tedy práce nevděčná, ale když potkáš lidi, kterým se to líbí a oceňují, že tvoje rozhodnutí bylo správné, tak si řekneš, že to za to stálo,“ líčil trpělivě Pavel.

Odlehčenou atmosféru setkání podtrhl i dotaz z řad dospělých. Jednoho z přítomných zajímal Pavlův jídelníček. „Co snídáte, co obědváte a večeříte a případně, vstupuje vám do toho i žena?“ zeptal se muž.

Prezident přiznal, že si dosud na pravidelný denní režim neměl možnost zvyknout. „Pokud si můžu vybrat, pak si nevyberu koprovku. A ano, samozřejmě, že mi do toho vstupuje moje žena. Někdy má čas něco připravit, jindy zase ne. Někdy řekne jen: tady máš chleba, tak si ho něčím namaž. Nevadí mi to, jsme tak spokojení a vyhovuje nám to,“ prozradil prezident.

Emotivní chvíle nastala v okamžiku, kdy se mikrofonu chopila jedna z místních obyvatelek. „Nemám dotaz, jen bych chtěla poděkovat za vše, co pro nás děláte. Hlavně vaší manželce. A předat jí kytičku,“ řekla dojatě starší dáma a s pugétem přistoupila k první dámě, čímž si v sále vysloužila obrovský potlesk.

Názorově nakloněný je Petru Pavlovi například také obyvatel Jaromír Šenkyřík. „Pana prezidenta i jeho ženu vnímám obrovsky pozitivně. Zajímavých otázek bych měl přehršel. Zeptal bych se ještě, zda by bylo možné, aby se situace u nás v České republice zklidnila. Aby přestaly rozepře a všechny dohady,“ tvrdí starší muž.

Podívejte se, jak to vypadalo při debatě

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Stejně hovořila i Barbora Zdráhalová, členka Dobro týmu, který v obcích zasažených tornádem od přírodní katastrofy pomáhá a pomáhal. Byla jednou z těch lidí, kteří se s prezidentem setkali hned zrána v restauraci Mlýn. „Je to velmi hodný člověk, bavili jsme se o běžných věcech. Zajímá se o obyčejné lidi. Je vidět, že má srdce na správném místě,“ usmála se.