Ani korunu nemusí vytáhnout z peněženky obyvatelé Přibic na Brněnsku za poplatek za svoz odpadu pro letošní rok.

Zatímco ve většině obcí v okolí se poplatek pro letošní rok zvyšuje, v Přibicích budou bez poplatku už třetí rok. „Bereme to jako velkou motivaci pro lidi, aby zůstávali u toho, že poctivě třídí. Nemůžeme si stěžovat na to, že by to nedělali. Samozřejmě jsou nějaké výjimky, ale to tak bohužel ve společnosti je," řekl Deníku přibický starosta Miroslav Effenberger.

Nulový poplatek zůstává v Přibicích i přesto, že obec zaplatí za svoz a likvidaci odpadu letos více než v loňském roce. „Firma STKO nám avizovala, že se máme připravit na zdražení až okolo třiceti procent," podotkl Effenberger. Z milionu korun se tak Přibičtí mohou dostat řádově až na 1,3 milionu.

Vedení obce plánuje náklady související s odpadem pokrýt zejména penězi ze zvýšené sazby daně z nemovitosti. „Nechceme veškeré břímě zdražování nechávat na lidech. Zdražuje se stočné, voda, elektřina. My to jako obec ustojíme. Chceme alespoň v něčem obyvatelům pomoci za to, že třídí," poznamenal přibický starosta. Díky vysokému podílu vytříděnosti obec dostává od společnosti EKO-KOM bonusy za třídění.

Přibičtí obyvatelé mají k dispozici zdarma nádoby na smíšený odpad, plast, papír i bioodpad. „Plus zdarma dostali kompostéry, aby se bioodpadu odváželo co nejméně," zmínil Effenberger. Jediné, za co lidé v Přibicích platí, je suť.

