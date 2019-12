S novým jízdním řádem končí roční výluka v železničním uzlu Brno. „Vlaky budou opět jezdit standardně přes brněnské hlavní nádraží. Dále obnovíme provoz na trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, kam budou od začátku nového jízdního řádu zajíždět přímé vlaky z Brna v elektrické trakci. Více osobních vlaků pojede z Břeclavi a Znojma do Vídně,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Vlaky budou z Břeclavi do Vídně budou jezdit v podstatně větším rozsahu. „Kromě odchylky v dopoledních hodinách pojedou například vlaky mezi Břeclaví a Vídní v pracovní dny až do večera každou hodinu, o víkendu pak každé dvě hodiny,“ naznačila Rajnochová.

Naopak přímé vlakové spojení Znojma s Vídní asi cestující příliš nepotěší. „Na trati 248 Znojmo – Retz – Wien nakonec dochází jen k mírnému navýšení rozsahu dopravy. Původně naplánovaný hodinový interval jsme po dohodě s krajem redukovali na přibližně dvouhodinový. Všechny vlaky ze Znojma ale nově pojedou přímo do Vídně,“ dodala mluvčí Rajnochová. Poslední vlak ze Znojma do Vídně pojede tři minuty před devátou hodinou večerní, naopak příjezd posledního vlaku z Vídně mohou lidé očekávat krátce po půl deváté. Cesta takového vlaku trvá přibližně hodinu a čtyřicet minut.



Nespokojení tak zůstávají obyvatelé Znojma a blízkého okolí, kteří by vlaky ze Znojma do Vídně rádi využívali více. „Když si chci užít třeba adventní večerní Vídeň, nákupy nebo návštěvu divadel či koncertů, musím kvůli poslednímu odjezdu z Vídně jet autem. Odjezd přímého spoje kolem sedmé hodiny večerní je prostě brzy. Tady dlouhodobě chybí noční spoj,“ konstatoval cestující Lukáš David.



Podle něj ani není jasné, pro koho přesně byl nový grafikon vytvořený. „Zda jen pro lidi, kteří v Rakousku či Vídni pracují a žáky či studenty škol, nebo i pro turisty. Problém je dlouhodobě na straně Jihomoravského kraje. Pozitivní je, že se nově dá uplatnit jízdenka IDS přes Znojmo do Retzu. To může podpořit jak turistický ruch, tak oboustrannou sousedskou výměnu,“ dodal David.



Podle krajského zastupitele za Znojemsko Jiřího Němce je vše o penězích. „Je to vždy složitější. Roli hraje celá řada věcí a převážně peníze. Navíc spoje se dělí na dvě části. Ty, které zajišťuje kraj, tedy regionální spoje a mezinárodní, které zajišťují dráhy. A právě mezistátní spoje jsou ještě složitější pro jednání s rakouskou stranou. Faktem je, a to mě mrzí, že odjíždět posledním spojem z Vídně v sedm hodin večer je opravdu brzy,“ řekl Němec s tím, že o noční spoj by kraj měl do budoucna usilovat.



Zastupitel zdůraznil, že Jihomoravský kraj dává na dopravu o 250 milionů korun více, než v předchozích letech. „Otázkou proto je, zda by častější interval spojů mezi Znojem a Vídní měl smysl a byl rentabilní, dodal Němec.



Pro zaměstnance drah znamená nový grafikon více práce při prodeji lístků. „Kvůli zrušení prodeje jízdenek v některých stanicích se jejich prodej přenáší na vlakové čety, které jízdenky budou prodávat. Do Nového roku to budou jízdenky Českých drah, poté jízdenky IDS JMK. Je to určitě práce navíc a dokonce existují sankce v tom smyslu, že když budou delší fronty než pět minut, budou České dráhy dostávat pokuty a podobně,“ řekl odborář českých drah Radek Tyl.



Na území Jihomoravského kraje vypraví České dráhy v průměrný pracovní den asi 900 vlaků regionální dopravy, v nepracovní dny jich bude asi 600. Jízdní řád bude platit do soboty 12. prosince 2020.