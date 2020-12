Přesně těmito místy povede nová trasa s dřevěnou lávkou přes Zámeckou Dyji v lednickém zámeckém parku, která spojí historický seník Hubertovu šopu s minaretem. Její výstavba je součástí projektu obnovy parku, na kterou Ledničtí získali dotaci ve výši sto padesáti milionů korun.

Pokud vše půjde podle plánu, práce by mohly začít už na jaře příštího roku. „Již dlouhou dobu cítíme potřebu trasy v parku zjednodušit nejen pro návštěvníky, ale i kvůli provozu a údržbě. Nyní musejí lidé přijít až do samého centra parku, přejít betonový most a pokračovat k minaretu. To je někdy nad jejich síly, především pro starší lidi nebo rodiny s malými dětmi je to dost daleko. Kromě toho této trasy využíváme i my při údržbě pro traktory,“ zdůvodnila plán kastelánka zámku Ivana Holásková.

Cesta k minaretu bude po nové trase asi o půl hodiny kratší. „Lidé navíc půjdou úplně jinou částí parku, která jim dosud byla spíše skrytá. Rozhodně půjde o obrovské zpestření. Kolem rybníka po stávající trase se pak od minaretu k zámku budou vracet,“ přiblížila kastelánka.

V části parku, kterou tamní nazývají zednářskou zahradou, dříve stával chrám Slunce s osami, které se sbíhaly právě k zámku. „Stavět chrám sice nebudeme, ale osy bychom na trase rádi naznačili. Do obnovené šopy bychom pak rádi umístili panelovou expozici se zdokumentovaným vývojem parku a do detailu popsanou zahradou včetně louky,“ sdělila Holásková.

Jak nákladná bude výstavba trasy, zatím Ledničtí vyčísleno nemají. „Každopádně bude poměrně hodně náročná, lávka bude oblouková a musí být dostatečně vysoká, aby pod ní přes Zámeckou Dyji mohly proplouvat lodě,“ zmínila kastelánka.

Do konce letošního roku budou v zámku připravovat všechna povolení tak, aby s revitalizací zámeckého parku mohli začít co nejdříve. Hotovo totiž musí být do roku 2023.

Nápad částečně vítají i návštěvníci. „Částka na obnovu mě tedy zarazila. Nicméně park je krásný, jezdíme tam s rodinou několikrát do roka. Skoro vždy jdeme k až k minaretu a nikdy mi nepřišlo, že je nějak moc daleko. Dcerky to vždy ušly, i když byly malé. Ale je pravda, že jsme zvyklí chodit na túry. Pro starší lidi bude lávka určitě výhodou,“ myslí si Mikulovanka Jana Maryšková.