Příjezd prvního vlaku připomene pamětní deska. Lidé na ni mohou přispět

V roce 2019 uplynulo 180 let od příjezdu prvního vlaku do Břeclavi. Významné výročí, kdy parní lokomotiva poprvé po železnici vjela do českých zemí, bude na břeclavském nádraží připomínat pamětní deska.

Pamětní deska na břeclavském nádraží připomene příjezd prvního vlaku. | Foto: město Břeclav