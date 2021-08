Je nějaké místo v Hustopečích nebo v okolí, kam si ráda zajdete a přemýšlíte tam?

Hustopeče jsou obklopeny vinicemi a sady. Jediný lesík s listnatými i jehličnatými stromy, typickými cestičkami a rostlinami je Křížový vrch. Vyrůstala jsem v jeho blízkosti a mám k němu celoživotní kladný vztah. Navíc se rozrostl o biocentrum s možností odpočinku na lavičce, s pohledem na Pálavu. Tam si ráda zajdu nebo zajedu na kole.

Jaká jsou pozitiva pro život v Hustopečích?

Mají vše, co je pro dobrý život potřeba: výchovné i vzdělávací instituce. Tedy školky, základní i střední školy, skvěle fungující centrum volného času Pavučina. Organizujeme mnoho sportovních, kulturních a vinařských akcí v průběhu celého roku. Máme obchodní domy, zdravotnická zařízení, sportoviště, kryté i venkovní bazény, knihovnu, kino, kulturní dům a různé typy služeb. Jako obec s rozšířenou působností také vyřizujeme doklady, povolení a jiné nutné formality. Máme finanční úřad, katastrální úřad. Navíc je od nás výborná dopravní dostupnost.

Loni začaly z Hustopečí jezdit přímé vlaky do Brna. Jak do té doby chybělo přímé spojení s Brnem?

Komu nevadí přesedání, chybět nemusel, ostatně směrem na Břeclav se nic nezměnilo, přesednout musíte. Přímý spoj na Brno určitě vyhovuje lidem středního a staršího věku. Potom tomu, kdo úplně nespěchá, protože může najít rychlejší spoj s přesedáním na rychlík. Bohužel stále ještě nejsme v ustáleném režimu. Nejdříve byl zkušební provoz s občasnými výlukami na nové trati, nyní máme do konce prázdnin další výluky a náhradní autobusové spoje kvůli rozšíření kolejí v Rajhradě. Ale jinak za mne: máme nové nádraží s upraveným okolím, přímý spoj do Brna, kterého například já využívám maximálně. Těšíme se na novou vlakovou soupravu, která by u nás mohla začít jezdit na jaře 2022.

Koronavirová pandemie omezila rozvoj města. Co je nyní priorita vedení radnice?

Po první vlně koronaviru jsme přišli o značnou část příjmů do městského rozpočtu, proto jsme hledali úspory. Naštěstí od státu přišla část peněz zpět a mohli jsme pokračovat v plánovaných investičních akcích. Některé byly také podpořeny dotacemi, a tak je u nás čilý stavební ruch. Většinou se jedná o rekonstrukce chodníků a silnic, budování parkovacích míst. Z větších akcí se jedná o rekonstrukci jedné z nejstarších budov v Hustopečích, objektu původní střelnice nebo vybudování zahrady kolem mateřské školy Na Sídlišti. Pilně pracujeme v objektu krytého bazénu, kde se vyměňují bazénové technologie za více jak 2 miliony korun. Připravujeme také mnoho dalších investic zadáváním projektové dokumentace. Nejvýznamnější je projekt na rozšíření čistírny odpadních vod.

Jak obyvatelé prožívali loňskou a letošní koronavirovou dobu?

V době koronaviru se lidé různého věku aktivně zapojovali do dobrovolnických aktivit. Šlo o šití roušek, pomoc všeho druhu od nakupování, vyzvedávání léků, zásilek nebo hlídání dětí, ale také letos třeba pomáhání v očkovacím centru v Hustopečích, kde se za pět měsíců vystřídala stovka dobrovolníků z celého mikroregionu a od konce června sbírkami materiálními i peněžními, benefitem nebo pracemi v tornádem postižených obcích.

Život se po koronaviru začíná vracet do normálu. Budou se letos ve městě konat tradiční akce?

Ano, i v Hustopečích se pomalu navrací kulturní život k normálu, za což jsme velmi rádi a na připravované akce se těšíme. Už se konají oblíbené letní otevřené sklepy ve vinařských ulicích. Celé prázdniny budou protkány festivalem Žijem létem, který zahrnuje letní kino, hudbu ve vinařských ulicích či program pro děti. Největší prázdninovou akcí bude Mandlobraní s vínem, náhrada za jarní Slavnosti mandloní a vína. Nebude chybět gastrozóna, řemeslný jarmark, koncerty, otevřené sklepy a mnohé další. Z podzimních akcí jsou to pak Burčákové slavnosti plné burčáku v mázhausech a koncertů, Národní soutěž vín Velkopavlovické podoblasti, Oslava svatomartinských vín a husí či Světový duel vín.

Co považujete v poslední době za největší úspěch, který se vám podařil ve městě?

Největší radost mám z toho, že se nám podařilo dokončit rekonstrukci městského stadionu za více jak třicet milionů korun a že se mateřská škola Na Sídlišti zvětšila o dvě třídy. V Brněnské ulici jsme vybudovali nové veřejné osvětlení a je vyprojektovaný bezbariérový chodník až k domu dětí. Cyklisté i chodci využívají novou cyklostezku z Hustopečí do Starovic, částečně je doplněna přes město bezbariérovým chodníkem.

Jsem také ráda, že se po letech jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic začala budovat dálniční protihluková stěna kolem města. Radost mám také ze spolupráce s Jihomoravským krajem, který buduje ve městě domov pro důchodce. Otevřený bude v příštím roce a vyplní tak chybějící článek sociálních služeb na Hustopečsku.

S čím máte naopak dlouhodobě problémy?

Trápí nás hustá doprava na krajské silnici II/425, velké množství automobilů ve městě a tranzit nákladních aut a kamionů.

Máte plány na vylepšení stávající dopravní situace ve městě?

Množství aut, která projíždějí přes město, těžko omezíte. Navíc je úplně uzavřený nájezd na dálnici směrem na Břeclav kvůli budování protihlukové stěny. Pro řidiče tedy není jiná volba, než jet po „staré“ silnici. Omezili jsme značkami zastavování kamionů podél hlavního tahu tak, aby bylo bezpečné vyjíždění z provozoven nebo dalších ulic. Město má v plánu dobudování silnice ze Žižkovy ulice směrem k novému kruhovému objezdu, což by částečně uvolnilo centrum, kterým musí nyní místní řidič projet. V loňském roce jsme jednu část dobudovali včetně parkovacích míst a veřejného osvětlení.