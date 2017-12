Případů otravy plynem přibývá, varují jihomoravští záchranáři

Břeclavsko – Na jižní Moravě stoupl počet lidí otrávených oxidem uhelnatým. V Břeclavi policie dál prověřuje smrt muže, jemuž doma plyn unikal. Už znají výsledky pitvy. Okolnosti úmrtí přesto sdělit nechtějí. „Případ nadále prověřujeme. Zjišťujeme, co se v domě stalo. Do uzavření to více komentovat nebudeme,“ vzkázal policejní mluvčí Petr Zámečník.

Muž zemřel v listopadu. U úniku plynu tehdy zasahovali také hasiči. Případ s tragickými či vážnými následky není na jihu Moravy ojedinělý. Otrav oxidem uhelnatým podle záchranářů v poslední době přibylo. Za týden pomáhali osmi přiotráveným lidem, dva z nich přepravili vrtulníkem do Ostravy. ČTĚTE TAKÉ: Noční požár chatky: obyvatelé potřebovali náhradní bydlení K léčbě tam využívají hyperbarickou komoru. Jde o uzavřené zařízení z oceli, v němž pacienti pod tlakem dýchají stoprocentně čistý kyslík. „Jen v Jihomoravském kraji vyjížděly naše posádky letos k více než šedesáti pacientům nadýchaným nebezpečným plynem. Po intoxikaci může mít člověk trvalé neurologické následky a nezřídka dochází k úmrtí,“ uvedla mluvčí záchranné služby Hedvika Kropáčková.

POMOHOU ČIDLA

Plynové kotle montuje v domácnostech například Josef Košťál z Břeclavi. Po zkušenostech nabitých v minulých letech Deníku Rovnost řekl: „Lidi na bezpečnost kašlou.“



V domech s kolegy objevili mnoho rizikových topných zařízení. Kotlů i komínů. Některé byly bez revize třeba i pět let, ačkoliv kontroly se mají provádět ročně, maximálně po dvou letech. „V jednom domě se z vytápění hrnuly všechny spaliny do chodby. Nějaká firma pak domácím řekla, že mají hodně větrat,“ kroutil hlavou Košťál.



Pracovníci z oboru i záchranáři doporučili používání bezpečnostních čidel, které lze koupit za několik set korun. Obyvatele domácností technika upozorní dříve, než dojde k upadnutí do bezvědomí. Plyn unikající z kotle totiž není cítit, záchranáři jej dokonce označují za tichého zabijáka. „Nedostatek kyslíku se nejvíce projeví v orgánu, který má jeho enormní spotřebu a téměř žádné kyslíkové zásoby – v mozku. Proto dochází k velmi rychlé ztrátě vědomí,“ upozornila mluvčí Kropáčková. V případě vadného kotle mohou být ohrožené celé rodiny.



Lehkou otravu lze rozpoznat únavou, závratěmi, bolestí hlavy, zrychleným dýcháním nebo tepáním ve spáncích. Počet čidel v domech je podle Josefa Košťála velmi nízký. ČTĚTE TAKÉ: Shoda Břeclavi a Znojma. Schodek rozpočtu je přes sto milionů

