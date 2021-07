Osud a další fungování devítičlenného sboru je nyní jako na houpačce. Dámy totiž důsledkem řádění tornáda přišly o drahé čižmy, promočené a špinavé jsou i kroje či jejich součásti. Velká část z nich je nenávratně zničená.

Pomoci jim se nyní rozhodly kolegyně z valtického ženského pěveckého sboru Výběr z bobulí. Na podporu Neoveských herin, jak si ženy říkají, totiž uspořádaly veřejnou sbírku.

NEOVESKÉ HERINY

- Ženský sbor v Moravské Nové Vsi vznikl v roce 2000.

- Neoveské heriny, jak si dámy říkají, vede umělecká vedoucí Jaroslava Sečkářová.

– Na podporu sboru vznikla na portálu Donio sbírka s názvem Pomoc ženskému sboru z Moravské Nové Vsi, který tornádo připravilo o kroje.

A obnovily i úspěšný projekt den v kroju. „Vedoucí sboru odletěly čižmy, další člence se zase zničily kroje poté, co jí ulétla střecha nad domem. Jiná pak měla kroje uschované v domě Hruškách, který musel jít celý k zemi. Já pocházím z Valtic. A protože mám folklor velice ráda a vím, jaké to je, když se někde musí obnovovat tradice, napadlo mě, že jim zkusíme pomoct. A to tak, aby v co nejkratší době mohly zase rozdávat radost,“ zdůvodňuje vznik sbírky iniciátorka Šárka Babiszová z Hrušek.

Tisíce na nové čižmy

Pořízení nových bot či součástí ke kroji totiž není zrovna laciná záležitost. „Kupříkladu ručně šité čižmy na míru vyjdou i na pět šest tisíc. Canglovica, tedy vyšívaná zástěra, třeba i na tři tisíce. Některé ženy měly kroje třeba tři, jiné ale i deset,“ vyčísluje Babiszová.

Přispět jakoukoli částkou mohou lidé skrz portál Donio. Stejně tak mohou ale také povědomí o sbírce šířit prostřednictvím sociálních sítí. „Třeba tak, že se obléknou do kroje, stráví v něm den, vyfotí se a fotku v kroji pak s hastagem #denvkroju a odkazem na sbírku zveřejní,“ vyzývá Babiszová.

Jedním dechem také dodává, proč je podle ní pomoc sboru tak důležitá. „Vím, že v kontextu zbořených domů a zmařených lidských životů se to nyní může zdát malicherné. Ale náš kraj je s folklorem zcela srostlý. Sbory jako Neoveské heriny z Podluží jsou pro jeho záchranu a další bytí naprosto zásadní,“ je přesvědčená členka Výběru z bobulí.