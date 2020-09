Shodli se na tom na svém pondělním jednání. O problémech se sesuvem půdy informoval jako první Deník Rovnost již v květnu loňského roku, kdy starosta František Kadlec vybojoval pro obec zákaz vjedu nákladních aut těžších devatenácti tun. „Pod hlavní ulicí, která na nápor aut o váze větší jak padesát tun rozhodně není stavěná, máme třináct vinných sklepů.

Navíc jde o sesuvné území, které zasahuje od Přítlucké hory až do poloviny zastavěné části obce. Kamiony si zde zkracují cestu do Mikulova k hraničnímu přechodu s Drasenhofenem. K tomu nikdy nemělo dojít. Jde o silnici třetí třídy, tady těžké náklaďáky nemají co dělat,“ vysvětloval tehdy Kadlec.

Za negativní označil vývoj sesuvné oblasti také hejtman Bohumil Šimek. „Stabilita oblasti se v posledních letech snižuje, mimo jiné vlivem klimatických změn a střídáním suchých a deštivých období. Předmětem dotace je zpracování projektové dokumentace monitoringu. Na jejím základě bude možné upřesnit a zajišťovat zdroje na financování monitoringu. Ten umožní měření pohybů sesuvného tělesa a sledování hladiny podzemní vody. Z monitoringu vyplynou případné potřeby – změny kategorizace ohrožení, která je nyní v databázi svahových nestabilit v kategorii druhé – a konkrétní opatření,“ konstatoval hejtman.

Sesuvy se nacházejí na jižním svahu Přítlucké hory a zasahují částečně i do zástavby. „Vznikly již v období pleistocénu, tedy v období starším více než deset tisíc let. Jejich stabilitu následně narušily terénní úpravy a výstavba sklepů v čelní části sesuvu. Sesuv rovněž přímo ohrožuje hlavní silnici procházející obcí,“ popsal Petr Holeček z tiskového oddělení kanceláře hejtmana.

O změnu se Přítlučtí začali snažit již v roce 2013. V roce 2006 došlo dokonce k propadnutí silnice, zasypání jednoho sklepa a demolice domu u silnice. V roce 2017 pak prasklo vodovodní potrubí, došlo k zatopení dalšího sklepa a popraskání dalšího domu u silnice. V témže roce museli tamní nechat zabetonovat hned dva sklepy v blízkosti obecní věže. Začaly se totiž hroutit a ohrožovaly statiku této kulturní památky.