Pro dopis do obchodu? Pošta převádí další své pobočky na podnikatele a obce

Jižní Morava – Jít si pro dopis do obchodu s potravinami? Nebo odtud poslat balík místo z poštovní přepážky. I to je v některých obcích v regionu možné. Česká pošta totiž pokračuje v projektu Partner, ve kterém převádí svoje pobočky na nové smluvní partnery. Těmi mohou být samotné obce, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Za uplynulý roky takto pošta převedla už 189 provozoven.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Pošta Partner poskytuje všechny základní služby. Příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží,“ vyjmenoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.



Poznamenal, že školení, vybavení prostor a IT systémy dodá pošta. „Provozovateli následně platíme měsíčně částku, která se skládá z fixní částky a z variabilní. Ta se odvíjí podle počtu uskutečněných transakcí na poště Partner. Průměrně platíme provozovateli 16 tisíc měsíčně. Další náklady pak závisí na provozovateli. Pokud se jedná například o prodejnu potravin, dochází u činnosti obsluhy k souběhu práce a náklady jsou tak nižší,“ upřesnil Vitík.

Ve Vanovicích na Blanensku funguje pošta Partner už přes dva roky. Přepážka se z obecní budovy přesunula do tamní prodejny s potravinami. Tam však končí. „Má se opět stěhovat do obecní budovy, ale znovu ji bude provozovat třetí osoba, ne pošta. Podle mého takto klesá úroveň služeb. Pošta v minulosti přepážku nabízela obci, ale pro nás to byla poměrně velká ekonomická zátěž,“ uvedl bývalý starosta Vanovic Petr Dvořáček.



Dalších čtrnáct nových provozovatelů pošty Partner přibude v říjnu. V jihomoravském kraji například ve Velkých Hostěrádkách na Břeclavsku. Tam bude pobočku nově vést obec, v Petrově na Hodonínsku pak jeden z tamních podnikatelů. V Holubicích na Vyškovsku právnická osoba stejně jako v Dyjákovicích na Znojemsku. Celkem takto bude v republice zatím fungovat 563 pošt Partner.