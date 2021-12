Zatímco loni představitelé kraje rozpočet nazvali Hrou o přežití, letos jej hejtman Jan Grolich pojmenoval Nový začátek. „Mohli jsme si dovolit standardní výdaje i dotační tituly nastavit na úroveň, která byla před covidem. Ještě jsme navíc přidali tři sta milionů z přebytku už teď do nového rozpočtu, což se standardně dělo až v průběhu dalšího roku," řekl Grolich.

Doufá, že z ekonomického hlediska se už situace uklidní a kraj už bude normálně fungovat.

Odchody z jihomoravského zastupitelstva: rezignovali jen lidé s příjmením na H

Opoziční zastupitel za sociální demokraty Marek Šlapal prohlásil, že rozpočet pro příští rok nepředstavuje nový začátek. „Vidím tam spíše přihlášení k věcem, které se osvědčily v minulosti. Dalo by se to brát spíše jako návrat k normálu," poznamenal.

Bývalý hejtman Bohumil Šimek zase sdělil, že si rozpočet představoval více zaměřený na investice.

Krajský rozpočet počítá s příjmy 8,4 miliardy korun a výdaji přes čtrnáct miliard. Do zdrojů kraj zapojil také 846 milionů úspor z minulých let a čerpání úvěru ve 5,2 miliardy, z něhož 4,8 miliardy půjde na nákup nových vlaků. „V příštím roce výroba vlaků skončí. Na rok 2022 připadá financování okolo čtyř a půl miliardy. To bude asi největší investice," konstatoval Grolich.