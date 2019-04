Odrazilo se to na návštěvnosti, navíc jídlo od nás přestaly brát některé firmy, postěžoval si spolumajitel brněnské Jídelny Kocourek Jaroslav Kocourek na kauzu závadného polského masa. Ta se v minulých týdnech dotkla i jeho podniku.

Jak už Deník Rovnost informoval, brněnská provozovna stejně jako pohořelické občerstvení Řeznická bašta dostaly od dodavatele polské hovězí maso nakažené salmonelou. „Máme asi patnáctiprocentní úbytek hostů. Není to zdrcující, ale vnímáme to. Od lidí byla spousta dotazů, vysvětlovali jsme jim to přes maily i telefonicky,“ řekl Kocourek.

Prodej závadného masa už dříve odmítl. Podle Státní veterinární zprávy ho však v jídelně Kocourek spotřebovali dvanáct kilogramů a v Pohořelicích devět. Hovězí bylo ale tepelně zpracované, takže bakterie podle odborníků lidské zdraví neohrozí.

Na poškození jména si stěžovali také v Řeznické baště v Pohořelicích na Brněnsku. „Firma si dělala na maso, co se vrátilo, rozbory a ty nic neprokázaly. Zákazníci byli čtrnáct dní opatrní, ale chodí dál,“ reagoval majitel podniku Petr Bzduch.

Zástupci státní veterinární správy zveřejnili i seznam osmi podniků na Hodonínsku a Břeclavsku, kam směřovalo 372 kilogramů hovězího masa ze skladu z Kunovic. I provozovatelé těchto stravovacích zařízení si stěžovali na poškození pověsti. Zvažovali i žalobu, nakonec od ní ale ustoupili. „Dáváme si pozor, jaké maso bereme, chceme od každého protokoly. Hovězí prodávané u nás ale bylo nezávadné,“ trvala na svém majitelka sklepu Skalák ve Skalce u Ježova na Hodonínsku Leona Šebestová.

Státní veterinární správa mezitím našla několik šarží se salmonelou i v drůbežím mase. „Tam je četnost nemoci mnohem vyšší,“ upozornil mluvčí správy Petr Vorlíček. Včera pak veterináři oznámili, že bakterii salmonely objevili také v zásilce kuřecích řízků z Polska.

Na to, jaké maso jí, si nyní dává větší pozor třeba Brňan Jan Kozák. „Snažím se nakupovat maso přímo u řezníků. Po objevení salmonely se navíc ještě podrobněji zabývám původem,“ poznamenal.

Minulý týden Státní veterinární správa zrušila mimořádná opatření a příjemci hovězího masa z Polska už nemusí dokládat jeho vyšetření na přítomnost salmonel. „Veterináři se však i nadále zaměří na kontrolu rizikových potravin, zejména drůbežího a hovězího masa,“ vzkázal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Salmonela

jak se lidé nakazí: konzumací syrového či špatně tepelně upraveného masa

příznaky: průjmy, bolesti břicha, zvracení, horečka

kdy se nemoc projeví: obvykle do 48 hodin od nákazy

co pomáhá: černé uhlí a podobné přípravky