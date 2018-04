Problémy orlů na jižní Moravě: pády mláďat z hnízd i otrávené nástrahy od lidí

Management - Management Ředitel 55 000 Kč

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě VEDOUCÍ ÚDRŽBY. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 55000 kč, mzda max. 75000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 19.9/1.6.2017 - jednání s externími dodavateli služeb (investice, údržba). SŠ/VŠ vzdělání, praxe min. 5 let, znalost práce na PC (MS Office), ŘP sk. B, technické znalosti, vášeň pro výrobu a GEMBA kulturu (vyžadujeme přítomnost ve výrobě, kde se věci dějí, nesedí v kanceláři), manažerské dovednosti a zkušenosti. KONTAKT: zaslat životopis přes web. stránky: http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .