Připustil, že materiál mohli zástupci hnutí připravovat ještě v době, kdy o rozhodnutí nevěděli, ale v okamžiku kdy to bylo distribuované do poštovních stránek, už o tom věděli. „Na jedné straně říkáte, že je vše ok, na druhé byste to dali ve vědomost, zřejmě proto to bylo pozdrženo," myslí si Válka. V zářijových komunálních volbách neuspěl.

Drahé teplo v Břeclavi: osamělí důchodci nevyjdou s penězi

Opoziční zastupitel za Naši Břeclav Filip Šálek zase řekl, že o problémech s dodávkou plynu mohli dát vědět zástupci Tepla Břeclav alespoň zastupitelům. Lidé podle něj nevnímají, komu se představitelé městské firmy zodpovídají. „Potom se ptají nás. A mně je hloupé jako zastupiteli říci, že o tom nic nevím. Mluvil jsem se zastupitelkou za Mladé a neklidné, která je v dozorčí radě společnosti, také o tom nevěděla. To je špatně. Neřeší teplo pro svou domácnost, ale pro osm tisíc obyvatel," komentoval.

Pětkrát více

Asi tři tisíce břeclavských domácností, tedy zhruba osm tisíc obyvatel, zaplatí už od října za teplo a teplou vodu pětkrát více než doposud. Po nalezení nového dodavatele plynu jednatelé Tepla Břeclav navýšili ceny tepla z původních 628 korun za gigajoule na 3030. „Právník nám jednoznačně řekl, že dokud nebudeme mít řešení, nemáme s tím chodit ven, protože vznikne panika. Reálně hrozilo, že nebudeme mít dodávky plynu vůbec. V momentě kdybychom si dodavatele nesehnali, tak nám Gasnet odpojí všechna odběrná místa. Naší prioritou bylo zajistit si jiného dodavatele plynu," vysvětloval jednatel Tepla Břeclav Martin Marták, který je také zastupitelem za ANO.

Množství plynu, které Teplo Břeclav potřebuje, podle něj v daný moment nechtěli dát ani největší dodavatelé. „Až přes známosti v energetice se nám podařilo zajistit dodávky plynu a teprve 24. září jsme měli jistotu," upřesnil Marták. Druhým jednatelem městské společnosti je bývalý starosta a nynější zastupitel za opoziční Pro Region Pavel Dominik.

Břeclavský starosta a Martákův spolustraník z ANO Svatopluk Pěček se v prohlášení přiklonil na stranu jednatelů břeclavského Tepla. Přivítal, že dali na důrazné doporučení právního zástupce a informaci směrem k veřejnosti postoupili až v době, kdy měli jistotu, že dodávky plynu budou pokračovat pod novým dodavatelem. „A rovněž věděli, za jakých podmínek, čímž předešli ještě mnohem silnější reakci obyvatel, než jaká nyní nastala. Podle mých informací dostali potvrzení od nového dodavatele o posledním zářijovém víkendu, načež ihned začali připravovat nové předpisy záloh, koncipovat konkrétní informace směrem k odběratelům a podobně," vyjádřil se Pěček.

Zastropování od 1. ledna

Střízlivý pohled na situaci nabízí Břeclavan Martin Daneš. „Ač se to týká i mých rodičů a kamarádů, úplně chápu radnici, že nechtěla vyvolat paniku zveřejněním jednostranné zprávy, že jim ze dne na den odřekli dodávky tepla a oni nemají záložní řešení. Tak s tím šli ven, až měli nakoupeno. Bohužel, vyšlo to zrovna do předvolebního období. Nevěřím, že by to ale nějak zásadně ovlivnilo výsledek komunálek," podotkl Daneš.

Hlavní problém podle něj vznikl už před pár lety, kdy s touto krizí nikdo nepočítal a soutěžil se dodavatel pouze na cenu. „Doufám, že město zasaženým domácnostem pomůže vyřídit si příspěvky na bydlení, aby jim ulevilo, než začne platit zastropování cen od státu,“ pokračoval Daneš.

Podle Martáka se zastropování cen od státu začne Břeclavanů, kteří odebírají teplo od městské společnosti, bude týkat až od 1. ledna. „Po zastropování by se cena měla snížit. Nyní nedokážeme ještě přesně říci, o kolik. Mělo by to mít ale zajímavý vliv," sdělil.

Válka také podotkl, že dříve ve smlouvách bývalo ustanovení, že ten kdo chce dodávat, musí prokázat do určitého data předchozího roku, že má plyn pro dodávku nakoupený. To však ze smluv zmizelo. „Když to dáte do smlouvy, všichni, co budou spekulovat, do ní nepůjdou. Je pravda, že bychom takto nízkou cenu asi nezískali, měli bychom ji vyšší, ale každopádně by byla stabilnější," míní Válka.

Jak vyletí cena tepla po novém roce: Nevíme, zní z kotelen na jihu Moravy

Starosta Pěček uvedl, že z důvodu zvýšených nákladů na vytápění domácností bude mít řada obyvatel nárok na příspěvek na bydlení. „Lidem poradí pracovnice Úřadu práce Břeclav, který příspěvek vyplácí. Potřebné informace získají také na informační lince, kde jim poradí pracovnice Odboru sociálních věcí Městského úřadu Břeclav," zmínil Pěček. Informační linka začala platit od pondělí. Funguje ve všední dny od osmi ráno do jedné odpoledne na čísle 730 543 887.

Podle advokáta Michala Šilhánka má navíc Teplo Břeclav za měsíc srpen u společnosti NWT přeplatek na zálohách oproti reálnému odběru plynu téměř 750 tisíc korun. „Na místo, aby NWT tento přeplatek v září vyúčtovalo a vrátilo, přestalo absolutně komunikovat a reagovat na opakované písemné urgence a telefonáty. NWT poslalo za měsíc září faktury a požaduje jejich úhradu v plné výši, aniž by zohlednili výše uvedený přeplatek. V pátek jsme proto provedli jednostranný zápočet a na zbylou dlužnou částku jsme zaslali předžalobní výzvu,“ přiblížil Šilhánek, který Teplo Břeclav právně zastupuje.

Zástupci společnosti NWT dotaz redakce Deníku, zda plánují tento přeplatek vracet, odmítli komentovat. „K jednotlivým obchodním případům se v tuto chvíli nebudeme vyjadřovat," uvedla stroze mluvčí NWT Michaela Vávrová.