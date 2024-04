Ladenský malíř Libor Vymyslický na Velký pátek zahájil vernisáží v prostorách valtického zámku výstavu svých obrazů. Nazval ji Krajinou Lichtenštejnů. Čtyřiadvacet olejomaleb, které vznikly technikou špachtlování, si lidé mohou prohlédnout až do konce srpna.

Proč špachtle? Abych nenudil manželku, směje se malíř Vymyslický z Břeclavska | Video: Deník/Iva Haghofer

Cherchez la femme neboli za vším hledej ženu. Oblíbené rčení, které v případě ladenského malíře Libora Vymyslického platí dvojnásob. Kdyby totiž nebylo jeho ženy Jany, možná by ani v pátek slavnostní vernisáží nezahájil svoji novou výstavu nazvanou Krajinou Lichtenštejnů. Čtyřiadvacítka obrazů, které na ní autor tvořící už čtvrt století prezentuje, bude prostory v prvním patře zámku ve Valticích zkrášlovat až do konce letních prázdnin.

Všechny olejomalby, jež vystavuje, mají jednoho společného jmenovatele. A tím je špachtlování. „Obrazy tímto způsobem tvořím asi posledních sedm let. Na popud manželky. Říkala mi totiž, že svoje krajinky maluji starodávnými technikami, které se hodí tak akorát na zámek. Že by to chtělo něco moderního,“ směje se autor, pro nějž je malování obrovskou vášní a slabostí.

VIDEO: Lednice je první na Moravě, případy lze policistům nově ohlásit online

Barvy nanáší ve vrstvách, čímž se obrazy stávají jako by plastickými. „Je to tak trošku imprese. Aspoň to tak cítím. Špachtlováním tvořím takové mázy. Postupně vznikne nános nebo struktura, která je plastická. Ale stále je vidět reálný motiv, v mém případě tedy krajina,“ popisuje Vymyslický.

Díla, na kterých je zachycená krajina starých dubů, Pohansko, lednický zámecký park, minaret, okolí Valtic či Pálava, jsou průřezem zhruba posledních pěti let umělcovy tvorby. „Název výstavy jsem nevybral náhodou. Krajinou Lichtenštejnů se jmenuje proto, že je umístěná právě zde, na zámku ve Valticích, tedy na sídle rodu Lichtenštejnů. Právě tomuto šlechtickému rodu jsem chtěl vzdát hold. Naprosto zásadně a pořád mě totiž v tvorbě ovlivňuje právě krajina, kterou tady stovky let tvořili,“ zdůvodňuje malíř.

VIDEO: Hradbu zámku v Mikulově ozdobí nejstarší réva vinná na světě, má 460 let

Potvrzuje, že s obrazy to má umělec podobně jako rodiče s dětmi. „Nedá se říct, že bych měl raději jeden nebo druhý. Líbí se mi všechny. Asi bych nevystavil žádný, u kterého bych si neřekl, že se mi líbí. Obraz vždy nejprve namaluji a pak se na něj dva až tři dny ani nepodívám. Jakmile k němu později přijdu, zachvěje mnou a něco ve mně zazvoní, pak vím, že je volný, a že ho můžu vystavit,“ vypráví autor z Ladné.

Jeho díla vznikají zpravidla stále ještě vždy v ateliéru. „K Ježíšku jsem si před dvěma lety sice naložil plenérový stojan, ale ještě jsem se nedostal ven. V plánu to ale je! Zatím si venku buď udělám jen skici, nebo pořídím fotky,“ směje se Vymyslický, jehož výstava je na zámku ve Valticích k vidění každý den v době prohlídek.

NEUNIKLO VÁM? Prodej vinařství v kraji: Boom s vínem je za námi, říká vinař Miloš Michlovský