Názory na to, jak s halou naložit, se napříč zastupitelstvem různí. Záměr prodeje případným zájemcům proto budou představitelé města projednávat na svém příštím zasedání. „Někteří zastupitelé předložili návrh tělocvičnu neprodávat. Já osobně považuji tuhle věc za naprosto nereálnou. Máme vypracovaný strategický plán, jehož součástí je poměrně dost investičních akcí zhruba za čtyři sta milionů korun. S rekonstrukcí haly se v něm nepočítá, museli bychom ho složitě předělávat,“ nechal se slyšet Koštial.

Proti prodeji se vyslovila kupříkladu opoziční zastupitelka Silvie Pelant Janatová. Deníku Rovnost řekla, že vzhledem k blížícím se podzimním komunálním volbám a budoucímu novému osazenstvu radnice není namístě tak zásadní věc řešit právě nyní. „Rozhodně si myslím, že by si halu město mělo ponechat. Už jen z toho důvodu, že Mikulov vlastních majetků již nemá mnoho a nikdy nevíme, co může přijít,“ zareagovala.

Připomněla prodej bývalých kasáren a pozemků Pod Novou či Na Hradbách developerům. „Řada místních nyní odchází do okolních obcí, kde jim nabízejí pro bydlení lepší podmínky. Pokud zase něco dalšího prodáme, brzy se z našeho města stane skanzen. A to nechci,“ upozornila Pelant Janatová.

Způsobů využití chátrající tělocvičny se podle ní nabízí hned několik. „Momentálně se řeší velkolepý plán rekonstrukce historické hasičské zbrojnice a její přestavby na velkou galerii umění s knihovnou a depozitářem. Obávám se ale, že prostor tam nebude dostačující a investice se ještě navýší. Třeba by knihovna nové zázemí mohla najít právě v Koněvově ulici. Možností je ale samozřejmě více. Možná je na čase zamyslet se, co navíc bychom mohli udělat pro obyvatele. A ne jen pro turisty,“ naznačila opoziční zastupitelka.

Diskutovaná budova vznikla v osmdesátých letech minulého století v takzvané Akci Z. Podle starosty je ve velice špatném technickém stavu. Kdysi se v souvislosti s ní uvažovalo o zbudování krytého bazénu se saunovým světem a tělocvičnou. Později ji od radnice odkoupil soukromý investor, který měl připravených hned několik variant využití včetně projektu k bydlení a rekreaci. I z toho nakonec sešlo a tělocvična opět připadla do majetku města.

V pondělí se v Koněvově ulici uskutečnilo místní šetření stavební a architektonické komise města spolu se dvěma renomovanými architekty. Cíl? Zjistit, v jakém stavu stavba a sklepení nacházející se zčásti ve skále pod Svatým kopečkem vlastně jsou. „Momentálně vše analyzujeme a prodejem se budou obě komise zabývat. Vedení města pak v dohledné době předloží podklady pro rozhodování,“ uvedl k věci mluvčí radnice Dominik Ryšánek.

S rekonstrukcí se podle starosty počítat nedá. „To, co se na pozemku nachází, je ke zboření a odvezení na skládku. Při šetření se navíc ukázalo, že jsou popraskané klenby ve sklepích a je třeba okamžitý sanační zásah,“ informoval Koštial. Poznamenal, že Koněvova ulice je jednosměrnou. A lidé v ní, podobně jako v jiných částech Mikulova, řeší velký problém s parkováním.

Podle realitního experta Roberta Schmidta by se město mělo zachovat jako řádný hospodář a roky nevyužívanou a chátrající budovu prodat. „Město je sice bohaté, ale určitě nebude mít peníze na všechny svoje aktivity. V plánu je oprava hasičské zbrojnice i Národního domu na Náměstí. Tělocvična už patnáct let nefunguje, ulici doslova hyzdí. Buď by na ni město mělo najít peníze a opravit ji, nebo ji prodat. Já bych byl pro prodej. I vzhledem k nynější ekonomické situaci. Kdyby nebyla doba, jaká je, řekl bych ponechat,“ okomentoval jednatel společnosti Schmidt reality.

Mikulov je dle jeho slov jedno z mála sídel, které vlastní množství nemovitostí jak na náměstí, tak i v jeho okolí. „Kdybych byl starostou a objevil by se movitý investor, neváhal bych. Získané peníze bych pak investoval do dalších nemovitostí tak, abych jim zvyšoval hodnotu,“ sdělil Schmidt, jenž je majitelem budovy přímo naproti diskutované tělocvičně. Přestavěl ji na apartmánový dům.

Problém s prodejem pozemku v takové lokalitě neočekává. „Mikulov je velice dobře zapsaný na realitní mapě. Zatímco v Břeclavi nebo v Hodoníně by investor za podobnou stavbu zaplatil tři až pět milionů, v Mikulově to bude deset až patnáct. Být v pozici zastupitelů, rozhodně bych tu věc začal řešit co nejdříve. Město přece nemůže být jen sběratelem nemovitostí,“ vyslovil se realitní expert.