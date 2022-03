Představitelé společnosti řešili, zda prodejnu zrekonstruovat tak, jako v řadě jiných okolních měst či obcí, nebo rovnou postavit novou. „Vždy pečlivě zvažujeme všechny přínosy i možné nevýhody obou variant. K úplné demolici přistupujeme jen zřídka, zejména v případě špatného technického stavu budovy. Nevýhodou je většinou délka uzavření prodejny a vyšší celkové náklady. V případě supermarketu v Hustopečích přínosy nové stavby převážily,“ zdůvodnila Petáková Kormanová.

Na hlavním tahu na Břeclav přibyl semafor. Starovičtí se teď bojí kolon

Zákazníci COOP Jednota nyní vyžívají zrekonstruvané prodejny v Brněnské ulici. Tu vedení společnosti otevřelo 13. ledna. „Došlo zde ke stavebním úpravám i rozšíření prodejní plochy, což nám umožnilo nabídnout našim zákazníkům bohatý sortiment čerstvých a trvanlivých potravin pro jejich každodenní nákupy,“ zmínila již dříve pro Deník Rovnost ředitelka.

Personál uzavřené prodejny v Bratislavské ulici posílil tým provozovny v ulici Brněnské. Někteří zaměstnanci pak dočasně vypomáhají v prodejnách COOP Jednota v okolí Hustopečí.

Základní kámen supermarketu v Bratislavské ulici byl položený v roce 1974. „Supermarket byl podle našich dostupných údajů otevřený k datu 1. června 1976. Základní kámen máme k dispozici a plánujeme ho umístit i do nové budovy,“ prozradila výkonná ředitelka společnosti.

Malebná podívaná v rozkvetlém mandloňovém sadu: podívejte se na tu nádheru

Na novou prodejnu se těší i Hustopečanka Alena Polášková. Nakupovat do té původní s rodiči chodila odmalička. „Je prima, že zde vyroste nové nákupní středisko. Místo je strategické v centru města, hned u nádraží a školy, prostě ideál. Kromě toho Jednota nabízí zboží, které jinde neseženu. Jsem ráda, že bude obchod bezbariérový. Je to velká výhoda. Se synky jsem často nakupovala boty nahoře v obuvi. Když byli ještě v kočárku, nebyl to zrovna med. Musela jsem je vytáhnout, někdy i vzbudit, kočárek zavřít do klece a dítko v náručí vynést nahoru,“ připomněla strasti mladá žena.