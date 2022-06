Jednání se uskuteční příští týden. „Byli bychom rádi, kdyby se v projektu promítlo trošku zeleně. Nejde nám jen o funkčnost, ale i o estetičnost,“ naznačila starostka.

Zeleň by ocenila i Hustopečanka Romana Večeřová. „Jinak se mi projekt líbí. Jen bez zeleně působí jako skladiště. V létě by tam byla výheň. Myslím, že by se daly přidat i dřevěné truhlíky osázené květinami, lavičky a podobně," napadlo ji.

Na svou historii v Jevišovce nezapomněli. Na hřbitově zbudovali pamětní místo

Se dvěma malými dětmi chodí Iveta Filášková okolo areálu v Bratislavské ulici téměř denně. „Děti od toho nemohou odtrhnout oči, pokaždé se musíme zastavit s podívat se. Líbí se mi i vizualizace budoucí podoby. Myslím, že sem pěkně zapadne,“ usmívala se žena.

Nový obchod podle vedení společnosti nabídne především vysoký komfort v nakupování. „Největší přínos vidíme v nákupu širokého sortimentu čerstvých a trvanlivých potravin, drogerie, průmyslové zboží a obuvi na jednom místě,“ sdělila před časem pro Deník Rovnost Zuzana Petáková Kormanová, výkonná ředitelka společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově.

Představitelé Jednoty řešili, zda prodejnu zrekonstruovat tak, jako v řadě jiných okolních měst či obcí, nebo rovnou postavit novou. „Vždy pečlivě zvažujeme všechny přínosy i možné nevýhody obou variant. K úplné demolici přistupujeme jen zřídka, zejména v případě špatného technického stavu budovy. Nevýhodou je většinou délka uzavření prodejny a vyšší celkové náklady. V případě supermarketu v Hustopečích přínosy nové stavby převážily,“ zdůvodnila tehdy Petáková Kormanová.

Koupaliště v Břeclavi se má změnit za stovky milionů

Zákazníci COOP Jednota nyní vyžívají zrekonstruované prodejny v Brněnské ulici. Tu vedení společnosti otevřelo 13. ledna. „Došlo zde ke stavebním úpravám i rozšíření prodejní plochy, což nám umožnilo nabídnout našim zákazníkům bohatý sortiment čerstvých a trvanlivých potravin pro jejich každodenní nákupy,“ zmínila již dříve pro Deník Rovnost ředitelka.

Personál uzavřené prodejny v Bratislavské ulici posílil tým provozovny v ulici Brněnské. Někteří zaměstnanci pak dočasně vypomáhají v prodejnách COOP Jednota v okolí Hustopečí.

Základní kámen supermarketu v Bratislavské ulici byl položený v roce 1974. „Supermarket byl podle našich dostupných údajů otevřený k datu 1. června 1976. Základní kámen máme k dispozici a plánujeme ho umístit i do nové budovy,“ prozradila výkonná ředitelka společnosti.

Jednota v Bratislavské ulici v Hustopečích



- Základní kámen původní budovy byl položený v roce 1974.



- Otevřená byla 1. června 1976.



- Její demolice začala letos na jaře.



- Prodejnu nahradí moderní jednopatrový bezbariérový obchod.



- První zákazníky má na ploše dvanácti set metrů čtverečních přivítat už na konci roku.



- Základní kámen původní budovy hodlá vedení společnosti umístit i do budovy nové.