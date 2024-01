Když jsou revíry pod ledem, tak je pořádně svrbí ruce, už aby se dalo konečně nahodit! To je pak ideální čas navštívit nějaký rybářský veletrh. Očíhnout novinky, nechat si poradit od odborníků, dokoupit něco do výbavy a poklábosit se stejně zapálenými nadšenci. Přesně v tomhle duchu se nese sobotní prodejní výstava Carp Show Moravia v Břeclavi.

„Přijeli jsme s kamarádem, oba jsme zarytí kapraři. Kapr je naše nejoblíbenější lovená ryba. Koupili jsme si nějaká trička, návnady a něco do výbavy. Povolenky už máme, ale ještě jsme nechytali, protože mrzne a naše loviště jsou pod ledem. Akce je parádní. Zatím jsme stihli přednášku Ivana Fabiána o vnadění velkých kaprů, bylo to hodně zajímavé. Určitě si nenecháme ujít besedu Karla Nikla a promítání jeho nového filmu. Je to kaprařská legenda,“ usmívá se Lukáš Sláma z Velkých Bílovic na Břeclavsku.

Chce se dostat přes magickou hranici dvaceti

Z domácího revíru se mu podařilo v minulosti vytáhnout kapra o váze devatenáct kilo. „Doufám, že kapry letos potrápím víc a přes magickou hranici dvaceti kilogramu se dostanu,“ dodává muž. Jeho parťák Jaroslav Pihar z Poštorné má dosud osobní rekord o poznání skromnější. „Pod Pavlovem jsem vytáhl kapra devět kilo. Na háčku jsem měl většího, ale bohužel mi utekl. Málem i s prutem. Nejčastěji chytám na kukuřici nebo boilies,“ vysvětluje rybář.

Mezi prodejními stánky uvnitř kulturního domu to bzučí jako ve včelím úle a prodrat se zástupy návštěvníků dá pořádnou fušku. Plné ruce nakoupeného zboží má například Vlastimil Bureš z Kostic, který si razí cestu davem v doprovodu otce.

„Na výstavě jsme tu poprvé a paráda. Udělali jsme si takové druhé Vánoce. Máme směs krmení na kapry, uvidíme, jak bude u vody fungovat. S sebou si vezeme i novou zakrmovací tyč, kobru. Nejsme žádní profíci a lovci obřích kaprů, ale nadšení amatéři, kteří se k vodě dostanou jen občas. Můj největší úlovek je amur šedesát sedm centimetrů, tátovi se podařil sedmdesáticentimetrový. Mezi naše nejoblíbenější revíry patří staré koryto řeky Dyje v okolí Janohradu a Kyjovka,“ říká statný lovec na rozloučenou.

Pořadatelé v programu Carp show Moravia 2024 myslí i na děti. V jednom ze sálů je pro ně připravená série přednášek o lovu na feederové pruty, přívlači, mořské rybolovu nebo kaprařině. U jednoho ze stánků si pak mohou pomocí simulátoru na obrazovce a prutu vlastnoručně zdolat některou z vybraných ryb.

Chytil i dvanáctikilového kapra

A jaký tip na lov v chladné vodě má známý český kaprař Jaromír Dufek? V chladné vodě rád nastražuje rozpustné boilies v kombinaci s těstem a takzvanou popkou. Stejně jako v teplejších obdobích nástrahu předem na delší dobu namáčí. Zakrmuje pak směsí pelet a rozpůlených boilies. S touto taktikou se mu ve vodě o teplotě čtyři stupně podařilo před časem chytit dvanáctikilového kapra. „Ve studené vodě se vyplatí zjemnit montáže i nástrahy,“ popisuje úspěšnou strategii při své přednášce odborník.

Podle svých slov za léta lovu trofejních ryb už ale nyní dospěl do fáze, když pro něho velikost a hmotnost zdolaných kaprů nejsou to nejdůležitější. „Myslím si, že by to měl být klid a zábava. Nehonit se za rekordy, ale rybařinu si užívat. Chytat na místech, kde sice plavou třicetikiloví kapři, ale bivaky jsou pět metrů od sebe, by asi nikoho dlouho nebavilo,“ říká na závěr přednáškového bloku Dufek.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Po něm pak na pódium přichází další dva známí lovci trofejních kaprů Karel Nikl a Jiří Majer, které později střídá Petr Jakubka s iniciativou Zachraňme naše vody.