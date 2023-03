Takřka všechny prohlídkové okruhy s výjimkou jednoho si turisté od začátku dubna prohlédnou na zámku v Lednici na Břeclavsku. V zámeckých jízdárnách pak budou moci navštívit výstavu věnovanou architektovi Josefu Hardtmuthovi, jenž navrhoval tamní minaret. „Dokončili jsme revitalizaci zámeckého rybníka, který už je napuštěný. Současně připravujeme rekonstrukci katakomb pod skleníkem, ale to je zatím ve fázi administrativních příprav. Kolem Velikonoc by na místě měly vykvést tulipány, mezi nimi i speciální odrůdy dovezené z Holandska,“ lákala návštěvníky lednická kastelánka Ivana Holásková.

Ve znamení stavebních úprav se ponesou i nadcházející sezóny na známém hradě Bítov na Znojemsku. Ačkoliv se hrad během zimy výrazněji neproměnil, čekají jej změny zejména na podzim a v příštích letech. „Ve druhé půlce roku zahájíme opravy vnitřního nádvoří paláce, poté se chystáme na velký projekt na revitalizaci statiky. Ten je zatím ve fázi příprav a schvalování. Obnovy se dočkají zejména dvě hranolové věže, které už nyní musíme hlídat, aby návštěvníky náhodou neohrozily. Dále pak severní trakt včetně severního křídla,“ vyjmenoval kastelán hradu Bítov Jan Binder.

V místě bude pokračovat rozsáhlá výstava o baronovi Jiřím Haasovi, a to s každoročními obměnami až do přespříštího roku. Odborníkům se rovněž povedlo zrestaurovat jedno z arabských sedel, které je součástí sbírky pěti exponátů. V návaznosti na některé stížnosti návštěvníků se však pracovníci hradu rozhodli nejpopulárnější prohlídkovou trasu zkrátit. „Chceme, aby se vešla do hodiny. Doteď měla občas i hodinu a čtvrt. Lidé neuvidí tři místnosti, respektive každý druhý rok trasu změníme vždy tak, abychom okruh jednou zkrátili o první tři místnosti a další rok o poslední tři komnaty,“ pokračoval Binder. Většinu tamních krás si lidé prohlédnou od začátku dubna.

Sezónu plnou zajímavostí prožijí zájemci o netradiční výklad i podívanou na zámku ve Vranově nad Dyjí, jen nedaleko od neméně populárního hradu Bítov. V květnu, červnu, září a říjnu si kastelánka Kateřina Doležalová připravila pro návštěvníky takzvané kastelánské prohlídky. „Doufám v pozitivní ohlas, na prohlídky si lidé mohou přinést i polštář a karimatku, aby na freskovou malbu pohodlně viděli,“ řekla Deníku Doležalová. V době prázdnin si lidé vychutnají noční prohlídky, kdy si zámek projdou sami. Nejoblíbenější okruhy navštíví zájemci už od příští soboty.

V tentýž den se ze zimního spánku probudí také hrad Veveří v bezprostřední blízkosti Brněnské přehrady. Tam zůstává pro letošní rok prohlídková trasa beze změn. První akce se na hradě uskuteční za necelý měsíc, turisté se nicméně musí připravit na vyšší ceny. Nejedná se ale o skokové zdražení, za základní vstupné na nejnavštěvovanější okruh zaplatí lidé jen o desetikorunu navíc.

Za historickými pamětihodnostmi nezaostane ani Brno, jehož informační centrum pro letošek přichystalo až pětatřicet prohlídek zaměřených na různá témata a oblasti. Novinkou je Napoleonova stopa v Brně, klášter voršilek nebo velká brněnská asanace. „Oblíbenost našich autentických prohlídek neustále roste. Jen za loňský rok nadchly přes dva a půl tisíce zájemců. Autentické jsou prohlídky nejen v tématech, ale také v osobnostech průvodců, kteří mají o místech nastudováno, ale často i odžito. Každý rok tak nacházíme další zajímavá témata a vznikají nová partnerství,“ uvedla ředitelka Turistického informačního centra Brno Jana Janulíková.

Díky velké oblíbenosti se tak architektoničtí nadšenci znovu vypraví například do takzvaného brněnského Bronxu, na botanickou prohlídku s názvem Železniční divočina jižního centra nebo poznají řadu brněnských kuriozit. „Většina lidí si pod pojmem prohlídka představí dlouhé šoupání v papučích po zámku. Takhle mají akčnější možnost. Určitě jsou mi bližší prohlídky různých míst v Brně, kde jsem ještě nebyla a normálně bych o nich ani nevěděla,“ nechala se slyšet studentka Marie Štursová.

