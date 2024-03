Mikulovská odpadová společnost STKO otevřela v únoru ekologickou prodejnu Naturlandia. Sbíráním bodů z nákupů v ní můžou lidé „přispět“ na zeleň ve vybrané obci či městě, které firma sváží.

V Mikulově otevřela ekologická prodejna Naturlandia. | Video: Deník/Iva Haghofer

Klub svědomitých. Právě tak nazývá Pavla Norková, ředitelka mikulovské odpadové společnosti STKO, lidi, kteří nakupují v jejich nově otevřené prodejně Naturlandia.

Cílem obchodu, který se soustředí výhradně na ekologickou drogerii, kosmetiku a výživové doplňky, je totiž osvěta. Mikulovští chtějí, aby lidé začali uvažovat o množství odpadu, který vyprodukují, ale také o tom, jak ho vůbec netvořit. „Kdo jiný než my by je měl vzdělávat?“ zdůvodňuje úvodem sympatická šéfka podniku.

Nový projekt splňuje principy cirkulární ekonomiky. „Garantujeme, že obaly všech produktů, které si u nás lidé pořídí, se dají opětovně využívat. A zaručujeme jim, že je jejich obsah zcela netoxický, bezpečný a šetrný k přírodě i jim samotným,“ říká Norková.

Moc dobře ví, o čem hovoří. Více jak polovina všech plastů totiž končí ve spalovnách. „Nikdo o ně nestojí a jsou zcela nevyužitelné. Proč je výrobci využívají? Protože na ně nikdo netlačí. Je tedy na nás, abychom šířili osvětu a nabídli lidem alternativu. Abychom jim zkrátka řekli, že není plast jako plast,“ představuje myšlenku ředitelka.

V Mikulově otevřela ekologická prodejna Naturlandia.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Uvědomuje si, že být uvědomělý a zodpovědný samo o sobě jako motivace nestačí. Proto přišli Mikulovští s nápaditým klubovým programem. „Nákupem lidé sbírají body. Jakmile dosáhnou pěti tisíc bodů, přičemž jeden bod rovná se jedna koruna, dostanou slevu na příští nákup. A to dvě stě korun,“ přibližuje Norková.

STKO jde v klubové myšlence ale ještě hlouběji. Až za hranice jednotlivce. „Při přihlašování do klubu nabízíme lidem možnost, aby podpořili jednu z obcí, ve kterých svážíme odpad. Občan si třeba vybere Dobré Pole. Za každých tři sta padesát korun nákupu, který ale nemusí být jednorázový, přispívá obci takzvaným zelobodem. Jeden zelobod odpovídá deseti korunám,“ vysvětluje šéfka společnosti.

Na konci roku pak STKO sečte všechny nastřádané zelobody a výslednou částku peněz odevzdá dané obci. „Naší podmínkou je, že za tyto peníze musí obec pořídit zeleň,“ popisuje sympatickou myšlenku Norková.

V Mikulově otevřela ekologická prodejna Naturlandia.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

V Naturlandii dostanou lidé koupit třeba stáčenou drogerii. K dispozici zde mají i opětovně využitelné nádoby. „Prodáváme ale i vitaminy, o kterých víme, že skutečně fungují či ekologické produkty do domácnosti. V nabídce máme i veškerou pleťovou a tělovou kosmetiku. A to jak pro ženy, muže, tak i pro děti. A to s garancí, že jejich výrobci nejen splňují podmínku plně recyklovatelných obalů, ale také zásady udržitelného rozvoje a obecně se chovají zodpovědně,“ podotýká ředitelka.

Důležitou myšlenkou je totiž nejen zdraví planety, ale i jednotlivce. „Začínat bychom měli vždycky u sebe. I na nás působí parabeny, sulfáty a všechny chemikálie, které řada běžné kosmetiky obsahuje,“ zmiňuje Norková.

Zprovoznění prodejny, která zatím funguje v pondělí, úterý a ve středu vždy od dvanácti do šesti hodin dopoledne, však pro Mikulovské rozhodně není konečnou. V aktivitě hodlají pokračovat. Cílit chtějí na obce, školky, školy a firmy. „Máme připravené rámcové smlouvy a nabízet jim chceme ekodrogerii. Domníváme se totiž, že právě tyto instituce by měly jít svým obyvatelům příkladem,“ podotýká Norková.

Naturlandia má vlastní webové stránky i profil na Instagramu. Do budoucna Mikulovští počítají i eshopem s možným rozvozem v určité dny.