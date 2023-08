/FOTO, VIDEO/ Jen pár stovek metrů od Rakouských hranic se mezi stromy ukrývá pozůstatek kdysi velkolepé stavby. Katzelsdorfský zámeček byl postavený před více než dvě stě lety. Teď už z něj zůstávají jen základy, které místní nadšenci vlastnoručně odhalili až v posledních letech, v době pandemie. Na konci prázdnin se do něj ale vrátí život. Poslední srpnovou sobotu se zde uskuteční ochutnávka nadcházejícího Lednicko-valtického hudebního festivalu.

Akci doprovodí Soubor mladých hornistů Letních kurzů Broumov. | Foto: Se svolením Eriky Partykové

V odpoledních hodinách se zde setkají obyvatelé Valtic a rakouského Katzelsdorfu. „Spojení těchto dvou měst není náhodné, neboť se nacházejí jen necelých šest kilometrů od sebe," vysvětlila produkční Lednicko-valtického hudebního festivalu Erika Partyková. Součástí setkání bude komentovaná prohlídka tohoto zaniklého zámečku, kterou posluchače provede historik Daniel Lyčka, který je předsedou spolku za obnovu této historické stavby. Myslivna v Katzelsdorfském lese zničena v šedesátých letech vojsky československé pohraniční stráže.

Zdroj: Youtube

Chybět nebude ani hudba. „Celou akci doprovodí Soubor mladých hornistů Letních kurzů Broumov a Cimbálová muzika pod vedením Petra Gablase," dodala Partyková. K hudbě si mohou lidé dopřát ochutnávku vína z vinařství Plenér a Weingut Weiß z Katzelsdorfu.

Ve večerní části programu se událost přenese do vinařství Obelisk nad Valticemi. Budova vinařství svým názvem odkazuje jak na stejnojmennou oboru s kamenným monumentem, tak na dnes již neexistující obelisk postavený za knížete Jana I. Josefa z Lichtenštejna za nedalekým valtickým zámeckým parkem.

„V této nádherné moderní budově se v sedm hodin večer představí Vojta Nýdl, jež bude zpívat a zahraje na klarinet. Zazpívá a zahraje na klávesy také Beata Hlavenková, s kontrabasem vystoupí Klára Pudláková a uskupení doplní bubeník Daniel Šoltis," sdělila Partyková. Celý koncert je pojmenován po desce Dítě z větru, kterou Vojta Nýdl natočil v době pandemie.

Srpnová událost ve Valticích se uskuteční jako Prolog Lednicko-valtického hudebního festivalu. V pořadí již osmý ročník tohoto festivalu naplno vypukne třiadvacátého září a potrvá do sedmého října. Bude se týkat umělců z celého světa do pětadvaceti let, kteří už nyní dokazují na koncertních pódiích a uznávaných soutěžích, že je čeká skvělá umělecká budoucnost. Dramaturgie festivalu odehrávajícího se v zámeckých jízdárnách v Lednici a Valticích a dále v saletech Lednicko-valtického areálu nabídne mimo jiné již s festivalem spojené přednášky a edukační programy pro zdejší základní školy.