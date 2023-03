/VIZUALIZACE/ Důstojný prostor pro vstup z vlaku do města má po proměně poskytnout přednádraží v Břeclavi. Obyvatelé i návštěvníci si na to ale musí ještě počkat. Začátek úprav představitelé břeclavské radnice předpokládají v příštím roce. „Na obnovu je čerstvě vydané stavební povolení," informoval místostarosta Jakub Matuška.

Nové vizualizace prostoru přednádraží v Břeclavi. | Foto: město Břeclav

Dominantou přednádraží má být socha se železniční tematikou. Odkazovat bude na historii železnice v Břeclavi. Cílem je, aby se stala monumentem, který si lidé vyfotí na památku. U přípravy projektanti postupovali podle výsledků ankety mezi lidmi, kteří nádraží pravidelně využívají. Budoucí místa lze vidět na nejnovějších vizualizacích.

Lokomotiva i kryté stání pro taxi. Přednádraží v Břeclavi má blízko k povolení

O proměně přednádraží se ve městě mluví několik let, záměry ale zatím zůstávaly jen na papíře. Chybět nemá řada parkovacích míst či fontána. Přibude také více zeleně. „Vznikne kryté stání pro auta taxislužby, kompletně nové veřejné osvětlení včetně kamerového systému, více místa na sezení,“ vyjmenoval nedávno Matuška.

Právě parkování je u vlakového nádraží podle opozičního zastupitele Pavla Dominika nejdůležitější. „Je to dopravní uzel, a ne ledajaký. Má sloužit především těm, kteří nádraží využívají. Parkovacích míst by tam mělo být co největší množství,“ netajil se už před časem Dominik.

Špatný stav břeclavského koupaliště? Opraví ho jen s úvěrem

Břeclav je z celorepublikového pohledu jedním z nejvýznamnějších uzlů. Cestující tam mohou využívat přestupy z mezistátních a vnitrostátních dálkových vlaků na regionální spoje jezdící po jižní Moravě.