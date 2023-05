/VIZUALIZACE/ V turistické sezoně je přístupná vyhlídková věž, z většiny je ale zámek v Břeclavi nevyužívaný a zatím marně čeká na rekonstrukci. Představitelé města nyní přišli s odvážným návrhem proměnit v budoucnu tuto památku na hotel. Vedení radnice už má hotový návrh studie a také marketingový plán, jak ambiciózního cíle dosáhnout.

„Opakovaně jsme se pokoušeli získat na rekonstrukci zámku peníze z různých dotačních titulů, bohužel neúspěšně. Bez dotace je přitom oprava zámku s aktuálním rozpočtem asi pět set milionů pro město nedosažitelná,“ vysvětlil starosta Svatopluk Pěček.

Návštěvnost zámecké věže

2021: 4716 návštěvníků

2022: 5160 návštěvníků

2023: zatím 202 návštěvníků (otevřena od května a jen o víkendech)

Zisk dotací podle něj komplikuje i fakt, že zámek není národní kulturní památkou, nýbrž pouze kulturní památkou. Prostřednictvím agentury CzechInvest nyní město hledá partnera, který by se do přestavby pustil formou PPP projektu, tedy propojením veřejného a soukromého sektoru.

Oslovují například zahraniční řetězce, které již mají s přestavbou památek na hotelová zařízení zkušenosti. „Vkladem města do tohoto partnerství by bylo už vydané stavební povolení na rekonstrukci zámku, které Břeclav neustále udržuje v platnosti," zmínila mluvčí Břeclavi Ivana Solaříková.

Pro opozičního zastupitele Filipa Šálka bylo takové oznámení novinkou. „S námi nikdo nekomunikuje. Že by nám něco vedení města poslalo, že bychom o tom diskutovali na zastupitelstvu, to ne. Jedou si po svém. Samozřejmě se dlouhodobě mluví o tom, že by tam mohl vstoupit soukromý investor, protože město na to nemá. Bude tam investice okolo půl miliardy korun," reagoval Šálek.

Skeptický je k tomuto plánu ekonom Petr Pelc. „Obávám se, že přestavba nebo stavební náročnost bude vysoká. V dnešní době jsou veškeré materiály drahé. Je otázkou, s jakým časovým horizontem investor počítá," zamýšlel se.

Využití zámku jako hotelu město vybralo na základě doporučení architektů a analytiků. Hotel by mohl nabídnout sedm multifunkčních konferenčních a kongresových sálů až pro 551 lidí. Společenské prostory by mohly sloužit k oslavám, svatbám, festivalům, kongresům, školením i různým setkáním. V zámeckých prostorách je možné vybudovat dle aktuálního návrhu do pětašedesáti pokojů v různých kategoriích, vždy v minimálně dvoulůžkovém obsazení.

Maximální kapacita by mohla dosáhnout až 130 ubytovaných lidí. Investor si může kapacitu upravit podle svých potřeb a standardů. V projektu pamatují i na parkování. Lze tam vybudovat také podzemní garáže. „Nezanedbatelným faktem je i to, že v hotelu by mohlo najít práci až padesát zaměstnanců a celý projekt by byl navázaný na místní podnikatelské subjekty," oznámila mluvčí Solaříková.

Opoziční zastupitel Šálek má obavu, zda vznikne u zámku dostatečný počet parkovacích míst. „Psali o sálech až pro pět set lidí. Nevím, kde chtějí shánět parkovací plochy," upozornil.

Inspiraci hledalo vedení města v zahraničí, v České republice jako vzor přestavby památky může sloužit hrad Helfštýn. I v Břeclavi je podle představitelů města cílem zachovat genius loci zámku a jeho okolí a při přestavbě ponechat přiznané historické prvky.

V Břeclavi nyní funguje jediný hotel, navíc stojící mimo zastavěnou oblast města. „Narážíme na to například u firemní klientely. Břeclavské firmy své klienty a partnery ubytovávají v Brně, Mikulově, dokonce i Znojmě. Nemohou si tu udělat konferenci či pracovní setkání,“ poukázal místostarosta Jakub Matuška.

Optimisticky vidí i možnosti využití hotelu turisty. „Cestovní ruch roste, vrací se na předcovidovou úroveň. A jižní Morava je nejnavštěvovanější region v zemi,“ poznamenal.

Město leží na pomezí tří států, je vstupní branou do Lednicko-valtického areálu a do budoucna i do chystané chráněné krajinné oblasti Soutok.

Podle ekonoma Pelce by v případě většího zájmu o ubytování v Břeclavi bylo případně pro developera výhodnější postavit ubytovací prostory například blíže vlakovému spojení.