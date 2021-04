Při průjezdu městem s více než pěti tisíci obyvateli si člověk všímá nově opravených budov jako je bývalý hotel Pfann v centru, který se proměnil na komunitní centrum, nebo Paarův zámeček, jenž slouží jako budova tamní základní školy.

Opravou prošlo v posledních letech také autobusové nádraží nebo zdravotní středisko, u kterého vzniklo také nové parkoviště. Pokud chtějí lidé vyrazit do přírody, mohou si zajít do tamního městského parku, který se rozprostírá na ploše asi čtyři a půl hektaru.