„Protest je namířený proti politice Bruselu. Vláda má termín do konce února, kdy má prostřednictvím ministra zemědělství sdělit, zda splní naše požadavky. Pokud ne, tak se sedmého nebo dvanáctého března uskuteční obří celorepubliková demonstrace. Tato je jen mírumilovná,“ říká šéf sedleckého zemědělského družstva Ctirad Králík.

„Chtěl bych zdůraznit, že se jako členové Agrární komory České republiky v žádném případě nedistancujeme od pondělního protestu v Praze, ani od těch devadesáti procent zemědělců, kteří tam s traktory přijeli. Ti mají stejné problémy a stejná hesla jako my. Držíme si se zemědělci palce navzájem,“ poznamenává Králík.

Traktoristé v mezičase usedají za volanty svých strojů a míří přes Břeclav na výpadovku na Hodonín. Doprovází je podpůrné troubení klaksonů protijedoucích aut, zdvižené palce jejich řidičů, ale i občasné nesouhlasné kývání hlavou a překvapivé pohledy chodců. „Můžeme jet maximálně čtyřicetikilometrovou rychlostí. Do Hodonína nám to sebere tak hodinu času,“ říká redaktorce Deníku sedící v kokpitu traktoru jeden z jeho řidičů.

Na reakce řidičů odpovídali zatroubením

Pozdravy a pozitivní posunky řidičů na průtahu městem odměňuje zpětným zamáváním a zatroubením. Negativních reakcí si nevšímá. „Řekl bych, že nám většina lidí spíše drží pěsti. Ale samozřejmě, že jsou i tací, kteří budou nadávat. To je jasné,“ komentuje.

Stejně jako ostatní protestující zemědělci i on upozorňuje na dovozy zboží ze zemí, které nemusejí plnit legislativu Evropské unie, na rostoucí byrokracii, nerovné dotační podmínky, nesprávné nastavení Green Dealu či na cenovou strategii potravin a marže obchodníků.

„Vůbec se nemůžeme rovnat třeba s Rakouskem. Občas jsem tam jezdíval na brigádu. Rakušan, soukromý zemědělec, má více traktorů než my v družstvu. A k tomu má i dotace. To se mu pak to víno vyrábí a prodává samo!“ rozčiluje se traktorista.

Pětice nazdobených strojů v centru města budí pozornost. Provoz sice mírně zbrzdí, ovšem kolony nepůsobí žádné. Řadu řidičů přesto protestní jízda naštve. „Teď jsem o tom mluvil s manželkou. Kdybych byl policista, ještě bych jim napařil pokutu. Vždyť si nás berou jako rukojmí! Nás, obyčejné lidi! S takovou formou protestu já určitě nesouhlasím a nemám pro ni pochopení. Takhle spíš lidi naštvou, než že by je získali na svou stranu,“ kroutí hlavou muž z Břeclavska, který se představuje pouze jako Bohuslav.

Vzpomene i na pondělní demonstraci v Praze. „Když jsem tam viděl odborového předáka Dufka a podnikatele a zemědělce Jandejska, tak mě to pořádně zvedlo ze židle. Hrůza a katastrofa,“ komentuje důchodce, který říká, že sám pochází ze zemědělské rodiny.

Výtky zemědělců směrem k Evropské unii jsou podle něj ale oprávněné. „Určitě ano, souhlasím s tím, na co upozorňují a co jim vadí. Ale neztotožňuji se s tím, jakými metodami toho chtějí docílit. Víte, Green Deal, Evropská unie, to všechno je za mě naprostá pohroma. Vládne nám sorta lidí, která nemá s realitou nic společného. Hrůza děs. Jsem z toho znechucený,“ vypráví Bohuslav, který se před důchodem živil jako lesník.

Opodál stojící muž, který se ovšem odmítl představit, jen přitakává. „I já si myslím, že je jejich protest oprávněný. Kdybych byl v jejich kůži, neváhal bych a přidal bych se k nim. Držím jim pěsti!“ usmívá se.

Opačného názoru je Kostičanka Oksana Dulínková. „Mně osobně je celý protest vlastně jedno. Spíš se k němu stavím negativně. Nic bych jim nedala. Stejně jen sázejí řepku Babišovi! Myslím si ale, že je republika rozdělená tak půl na půl. Jedna polovina našim zemědělcům fandí, druhá ne,“ zamýšlí se žena.