Čtvrteční protest je namířený proti evropské zemědělské politice . Evropská komise podle Agrární komory České republiky ztratila kontakt s každodenní realitou zemědělců. Evropský trh vnímají zemědělci jako pokřivený , bouří se proti přebujelé byrokracii a nízkým výkupní cenám kvůli přebytkům zemědělských komodit, které jsou dováženy za nízké ceny ze třetích zemí. Protest by měl být dvouhodinový. Trvat má od deseti do dvanácti hodin dopoledne.

Zemědělci vyjedou časně ráno ze tří směrů. „První větev vyrazí od Rakvic, druhá z Klobouk u Brna a třetí se pak sjede u parkoviště u kempu Apollo za Břeclaví. Máme v plánu se sjet u Břeclavi a společně pak do Hodonína vyrazit po silnici první třídy číslo 55 tak, abychom nezdržovali provoz,“ nastínil Homola.

Krušné ráno na silnicích čeká ve čtvrtek řidiče na Břeclavsku. Hned ze tří směrů totiž vyrazí ke slovenským hranicím do Hodonína kolona protestujících zemědělců. I oni chtějí podpořit společný evropský protest zemědělců, který se v tentýž den koná i v dalších státech střední a východní Evropy.

Na setkání s kolegy ze Slovenska a Maďarska na hranice vyrazí i zemědělci ze Sedlece. „Sraz máme v osm hodin u kempu Apollo. Odtud pak vyrazíme přes Břeclav na Hodonín,“ prozradil šéf tamního zemědělského družstva Ctirad Králík.

Traktorů a zemědělské techniky by se tam mělo sjet zhruba šest. „Dva traktory jsou od nás ze Sedlece, dva z Mikulova, jeden pak z Březí a jeden z Dolních Dunajovic,“ vyjmenoval Králík.

Zdůraznil, že cílem není omezení provozu ve městě. „Nechystáme žádné zastavení nebo blokádu Břeclavi. Už to, že budeme projíždět centrem, způsobí zbrzdění dopravy. Jde nám o to, abychom svým průjezdem upozornili na to, s čím nesouhlasíme. Tento čtvrteční protest má být spíše symbolický, rozhodně nechceme nikoho omezovat nebo ohrožovat. Spíše jde o podporu zemědělců z celé Evropy a protest proti nařízením z Bruselu. Jde o mírovou demonstraci,“ konkretizoval šéf sedleckého družstva.

Protesty na několika místech Břeclavska se konaly také roku 2022. Zemědělci se tehdy shodli, že hlavním cílem je dosáhnout soběstačnosti v produkci potravin, které lze v České republice vypěstovat. „Chceme tvořit krajinu, chceme, aby měli lidé dostatek kvalitních českých potravin. Po devadesátém roce vyhnali lidi z polí a ze stájí. Mysleli si, že nám budou padat pečení holubi do huby, ale ono to tak není a nikdy nebude. Chvilkami mám pocit, že jsme jen kolonií Evropy. Zlikvidovali jsme si vše. Začalo to květinami, zeleninou, ovocem a teď dojde i na mléko,“ vzkázal před dvěma lety Antonín Osička předseda břeclavské okresní agrární komory.