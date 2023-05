„Ze dne na den tehdy odešla skoro třetina zákazníků. Jedna z dalších morových ran pro hospody od roku 2012, kdy byla prohibice," zamyslel se Císař. Zmínil také pandemii covidu-19, kdy si lidé, kteří nechtěli vynechat pivní kulturu, založili vlastní malé hospůdky doma. „Je to vždy pár lidí, kteří se o víkendech střetávají u malého výčepu. A tam také kouří. Jen v Břeclavi vím o třech," vysvětlil Císař s tím, že právě to jsou lidé, kteří z klasických hospod odešli a už se do nich nejspíš nevrátí.

Protikuřácký zákon ale jakožto nekuřák kvituje. „Je to trend, který je neodvratitelný. Vidím, že cigarety jsou spojeny s obrovským zlem. Navíc člověk nechodí domů ve smradlavých hadrech. Dokonce mám v hospodě rostliny, to v životě nebylo," řekl Císař. Finanční přínos ale podle něj znamenal protikuřácký zákon pouze pro restaurace, kam se lidé primárně chodí najíst.

„Restauracím to přineslo čistotu a vůni, přišly tam maminky s dětmi. V hospodách jsou chlapi zvyklí si spíš povykládat, zanadávat na manželku, takže u nás se to o ty manželky asi nenavýší," prohodil v nadsázce hospodský.

S tím, že štamgasti, kteří se piva zahaleného v dýmu nechtěli vzdát, odešli praděpodobně do soukromých hospod a klubů, souhlasí také majitel Pivnice na Husitské v Brně Radim Procházka. „Především ti, kteří k nám chodili zakouřit si doutníčky. Ti po zavedení protikuřáckého zákona odešli a už se nevrátili," povzdechl si Procházka.

Měsíc po zavedení zákona, před téměř šesti lety, hlásil čtyřicetiprocentní pokles tržeb. Nyní situaci hodnotí mírněji. „Lidi si zvykli, jako vždy na všechno. Jdou si zakouřit ven a ve výsledku je to lepší," shrnul Procházka.

Jako na pozitivní změnu vzpomíná na protikuřácký zákon přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy v brněnské Fakultní nemocnici Milan Sova. „Lidé v té době vykouřili méně, určitě byli pacienti, kteří kouřit přestali. Samotný zákon byl ale spíše střípkem v mozaice, spolu například se zdražováním cigaret," zhodnotil lékař. Zastoupení kuřáků v populaci podle něj každoročně klesá, lidé nicméně hojně přechází na elektronické cigarety a zahřívaný tabák.

Přímý úbytek pacientů plicní kliniky podle Sovy protikuřácký zákon ale neznamenal. „Pokles kuřáků nebyl tak významný, abychom to zaznamenali. Navíc je ještě brzy to hodnotit, u dlouhodobých kuřáků klesá po vysazení cigaret rychleji riziko onemocnění srdce a cév. U plic to trvá déle," popsal Sova.

V letošním roce brněnští strážníci odhalili necelých sedm set porušení protikuřáckého zákona. „Nejčastěji hlídky projednávají přestupky spáchané porušením zákazu kouření na zastávkách hromadné dopravy," sdělila Deníku mluvčí brněnských strážníků Jana Pokorná.