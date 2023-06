Fialový ráj mezi vinohrady, jak farmě někteří přezdívají, už v devět hodin ráno vyhledává asi desítka prvních sběračů. Mezi nimi i aromaterapeutka Jaroslava Vilčková. „Jezdím sem pravidelně každý rok. A třeba i třikrát během jedné sezony. Tato levandule má obrovskou energii pole. Na zahrádce si ji člověk sice vypěstovat může, ale teprve až takové množství levandule se odrazí v kvalitě vyráběných olejů. Jsem zvědavá, jaké budou keříky letos. Moc totiž nepršelo, mohly by být sušší stonky, což by bylo velmi dobré,“ podotýká žena, která společně s dcerou dorazila až od Kuřimi.

Sběr fialových květů a jejich následné zpracovaní označuje za úžasný proces a výjimečný zážitek. Aktuálně si i ona na farmě ve Starovičkách nastříhá levanduli lékařskou, jejíž samosběr farmáři ohlásili teprve minulý týden. „Lékařská levandule je vhodná na destilaci. V destilačním přístroji se oddělí od vody a nahoře zůstane prstýnek esenciálního oleje. Ten má neuvěřitelné terapeutické účinky a obsahuje obrovské množství léčivých látek,“ vypráví Vilčková, jakým způsobem s levandulí pracuje.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

S vypůjčeným košíkem a v podřepu mezi vonícími keříky neopomíjí vyzdvihnout i, podle ní skvělou, polohu polí. „Tohle místo je nejlepší, jaké může být. Je do kopce, proti slunci, a má i jakousi nadmořskou výšku, což je super,“ pochvaluje si žena.

Říká, že olej z levandule lékařské není vhodný jen k potírání a ošetřování kůře třeba po štípnutí hmyzem, ale i na zklidnění nervové soustavy. A to například i u dětí. „Zbytek vody z levandule, takzvaný hydrolát, pak používám třeba jen ke zchlazení v parném horku a rozprášením kolem sebe. Nebo se dá využít i do směsí, například do vody k pití. Levandule je prostě úžasná, umí si vybrat, co z ní člověk potřebuje, a v čem mu má pomoci. Dokáže snížit i zvýšit tlak podle potřeby. Je to zázrak,“ usmívá se.

Jejím slovům přitakává i přihlížející Alena Fialová, která je na farmě vedoucí levandulového pole. „Lékařská je opravdu dobrá i k pití, vyrábíme z ní třeba sirup. Stejně tak je ale hezká jen tak v sušených kytičkách. Do vazeb je pak vůbec nejhezčí levandule francouzská, kterou máme tady vedle. Tu budeme sbírat zřejmě za týden. Ta ovšem už není k využití v potravinářství, protože má velký obsah silic,“ zmiňuje Fialová.

Na čtyřech hektarech mají farmáři, kterým šéfuje Stanislav Bíza, zasazených asi sto tisíc keříků levandule. Nově jde hned o čtyři různé druhy. „Lavandin grosso, což je francouzská odrůda, pak ta světlejší, to je levandule lékařská. Od letošního jara máme ještě dva nové druhy. Peter Pan a Hidcote Blue,“ popisuje mladá žena.

Ostříhat si levanduli mohou lidé ve Starovičkách každý rok zhruba po dobu jednoho měsíce. Záleží na době kvetení. „Nůžky si půjčí u nás, stejně tak i košíky. Pak přijdou sem k váze, zváží si, kolik si nastříhali a zaplatí. Kilo samosběru vyjde na tři sta korun. Ale to už je tedy opravdu obrovská kytice,“ říká Fialová.

Malou kytičku si jen tak pro radost na farmu přijeli nastříhat i manželé Eva a Radek Tomkovi z Rakovníka. Oba shodně tvrdí, že levandule není nikdy dost. Dokonce si ji dávají před spaním pod polštář. „Jsme ubytovaní v lázních v Lednici. Levanduli oba milujeme a tady ta farma, to je prostě ráj. Věděli jsme, že se ve Starovičkách levandule pěstuje, ale nikdy jsme tu nebyli. Předloni se sem vydala neteř, která nám to doporučila,“ zmiňuje Eva Tomková.

Jako ryze dámskou jízdu využily návštěvu levandulového pole i kamarádky Dagmar a Marcela. Na Břeclavskou vážily dlouho cestu až z Vysočiny. „Uděláme si hezký den, odvezeme si kytičku levandule na památku, zajdeme si pak na oběd a nakonec i do práce na odpolední. Což vůbec nevadí, protože den jsme odstartovaly opravdu moc hezky,“ usmívají se obě ženy.