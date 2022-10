Místní jsou však i přes veškeré potíže za opravené nádraží většinou rádi. Podle mnohých byla totiž rekonstrukce potřeba už jen kvůli rozšíření o novou zastávku ve směru na Úvaly, která předtím vyžadovala přechod přes frekventovanou silnici. „Nerad jsem to viděl, bylo to celkem nebezpečné, to bylo opravdu potřeba změnit,“ souhlasil zaměstnanec nedaleké restaurace Valtická Rychta Rudolf Frodl.

Ačkoliv se většina obyvatel shoduje, že se obnova zastávky a točny povedla, nevadilo by jim, kdyby město v podobných úpravách pokračovalo. „Jenom nás mrzí, že se neopravila celá silnice v ulici Za Radnicí,“ řekla Břeclavskému deníku zaměstnankyně nedalekého penzionu, která raději chtěla zůstat v anonymitě.

Městi počítá s tím, že nové autobusové nádraží budou využívat i turistické autobusy. „Zajedou tam, vyloží cestující, ti vystoupí a do centra města již dojdou kousek pěšky. Autobus následně odjede na staré vlakové nádraží. Později turisty na autobusáku také vyzvedne,“ popsal už dříve starosta.

Přestože se nádraží zdá být na první pohled hotové, je podle něj potřeba ještě několik věcí dodělat. Kromě chybějící informační tabule je totiž celé nástupiště bez eklektického proudu. „Kabely k rozvodu elektřiny jsou natažené. Dodavatel však určil jiný napojovací bod, a proto se tato záležitost zatím nestihla,“ sdělil Trojan.

Celkové náklady na obnovu zastávky a točny se vyšplhaly na 5,8 milionu. Zhruba třetinu má zaplatit téměř dvoumilionová dotace, o kterou bude nyní město žádat.

ELIŠKA KORDULOVÁ