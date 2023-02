Masopust neboli fašank začíná svátkem Tří králů a vrcholí popeleční středou. Ten Hustopečský se koná každoročně první únorovou sobotu. Letos to vyšlo na 4. února.

„Je to naše tradice. Období masopustu je pohyblivé podle Velikonoc. Určili jsme si proto takové naše pravidlo,“ vysvětluje organizátorka Andrea Červenková ze společnosti M. S. Quatro.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Akce je podle ní hlavně o zábavě a o tom, že se lidé sejdou. Masopust totiž znamená konec zimních zábav a začátek období předvelikonočního půstu. Je tedy posledním dnem bujarého veselí a tance.

To už za hlasité hudby a zpěvu vyráží v půl jedenácté fašankový průvod masek. Masopustní maškary rejdí Hustopečemi. „Dívejte, čert vás odnese do pekla a ještě vám k tomu zazpívá!“ hlaholí kolemjdoucí. "Máš raději šmouly, nebo Gargamela?,“ ptá se černokněžník proradně v průvodu jdoucích dětí.

S těmi dorazila i Petra Špičáková z Brna. „Jsme tady poprvé. Nemáme doma tatínka a hledaly jsme alternativní program. Sestřenice našla, že se tady o víkendu koná masopust, tak jsme vzaly děti a jely jsme. Akorát to počasí nám moc nepřeje,“ směje se žena. Její ratolesti chytře odpověděly ‚Gargamel‘ a za svou odpověď si vysloužily bonbón.

Bonbóny tu ale zdaleka nejsou jediným lákadlem. Masopust je posledním dnem také jídla a pití. Typické jsou zabijačkové speciality a masopustní koblihy, stánků s všemožnými dobrotami je tu však mnohem víc. Frgály, sýry, klobásky, lokše, bramboráky, halušky, trubičky nebo cukrová vata. Mezi stánkaři je i Arnošt Zobač.

„Nabízíme vepřové klobásky od řezníka Hakalíka z Lanžhota, vyhrál i nějaké ceny. Všechny jsou z vepřového masa, liší se pouze kouřením, barvou a zpracováním. Pak tady máme zabijačkové produkty jako tlačenku, jitrnice, jelita a škvarky. Všechno je domácí,“ vyjmenovává muž.

Spláchnout to veselící se mohou pivem, ale i horkým svařákem nebo punčem. V poledne navíc vinaři otevírají svoje sklepy a až do večera tak mohou návštěvníci ochutnávat vína hustopečských vinařů. Krátce před polednem pořadatelé losují také tombolu. Atrakce je to bohulibá. Její výtěžek totiž poputuje na Dětskou nemocnici v Brně.