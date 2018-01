První den voleb: alarm i pauza mezi kojením

Jižní Morava – Zásoby kávy si připravili členové volební komise zasedající v Domě školství v Břeclavi. Že udělali dobře, se v pátek ukázalo ještě před otevřením volební místnosti. Své favority v prvním kole prezidentské volby přišel podpořit zástup obyvatel. „Stáli tady dokonce ve frontě a ta fronta trvá dál. Účast je vysoká. Od začátku jsme se ani na chvíli nezastavili,“ řekla odpoledne předsedkyně komise Dagmar Chalušová.

S volebními lístky v rukách spěchali voliči hned po druhé hodině odpoledne také do volební místnosti v základní škole v Tyršově ulici ve Vyškově.Foto: Deník / Pavel Vičar

Podobné to bylo také na dalších místech jihomoravského příhraničí. Na Břeclavsku, Hodonínsku či v budově školy u znojemského Jubilejního parku. Průměrná volební účast platná k jednadvacáté hodině byla v příhraničních oblastech téměř totožná – devětatřicet až čtyřicet procent. Přes padesát procent se přehoupla například obec Josefov na Hodonínsku. K urnám přicházeli starší i mladší voliči. „Jsem na mateřské dovolené a k volbám proto chodím co nejdříve, abych povinnosti vyřídila mezi kojením,“ usmála se Kateřina Štrougalová ze Znojma.

Lidé, mezi nimiž byl také Pavel Kunč z Hodonína, vybírali z devíti kandidátů. Kunč ve vyjádření pro Deník Rovnost uvedl, že doufá v druhé kolo. „Volil jsem Michala Horáčka. Volil bych Miloše Zemana, ale na to, aby byl pět let prezidentem, je už moc starý a nemocný,“ sdělil při odchodu od volební urny.



Rozpolcení zůstávají monarchisté. Třeba Luboš Velecký z Valtic na Břeclavsku před pěti lety v obou kolech volil lístkem, který si sám vyrobil. Tentokrát se však na rozdíl od některých kolegů rozhodl jinak. „Ohrožení demokracie je veliké, takže jsem se rozhodl podpořit Pavla Fischera, který je našim myšlenkám asi nejblíže,“ zmínil Velecký.



Zatímco ve většině místností byl klid, rušno panovalo v Onšově na Znojemsku – vesničce o pětasedmdesáti obyvatelích. Uvnitř obecního úřadu spustila čidla alarm. „Když členové volební komise přišli prověřit, co se děje, zjistili, že poplach spustil maličký rejsek. Hlodavce komise z místnosti vyhnala a volby pak odpoledne začaly v klidu,“ popsala předsedkyně tamní komise Eva Bartesová.

Volby pokračují v sobotu mezi osmou a čtrnáctou hodinou.