První odložené miminko v břeclavském babyboxu se jmenuje Pavel

Všeobecné sestry s osvědčením VŠEOBECNÁ SESTRA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Dělené směny, úvazek: . Mzda min. 18100 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 12.7.2018 - samostatná práce na plný nebo zkrácený pracovní úvazek v ordinaci zubního lékaře. ÚSO s maturitou bez vyučení, aktivní znalost práce na PC, německý jazyk výhodou, nikoliv podmínkou. Pozice je vhodná i pro absolventa nebo cizince. Zajištěno odborné vedení. Nástup je možný dle dohody nejpozději 1.10.2018. KONTAKT: Renata Benešová, tel. 539 094 321 (od 8.00 do 15.00), mail: ekonom@maxidental.cz, Místo výkonu práce: Břeclav. Pracoviště: Maxi dental s.r.o., Žerotínova, č.p. 895, 690 02 Břeclav 2. Informace: Renata Benešová, +420 539 094 321.

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) KUCHAŘ/KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 21500 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: 26.7.2018/ Příprava teplých a studených pokrmů pod dohledem šéfkuchaře. Příprava jídel dle týdenního rozvrhu. Krátký/dlouhý týden, pracovní doba od 10 do 22 hod. (popřípadě dle dohody). Zasílejte své životopisy na email: gastro55@casinoadmiral.cz, příp. si sjednejte telefonicky schůzku od 10 do 15 hodin. Věrnostní bonusy.. Pracoviště: Admiral global betting a.s. - provoz mikulov, 28. října, č.p. č.e. 680, 692 01 Mikulov na Moravě. Informace: Petra Kunstová, +420 607 895 111.