Jižní Morava - Provozovatelé restaurací už rok musejí zveřejňovat seznamy alergenů, které jejich jídla obsahují. Nařízení Evropské unie na jižní Moravě kontrolují hygienici, kteří za tu dobu v kraji odhalili 111 pochybení.

Hygienici letos provedli 1905 kontrol, které se značení alergenů týkaly. „Ve všech 111 případech, kdy jsme objevili nějakou chybu, se ale jednalo pouze o méně závažné prohřešky, jako je nesprávné umístění značení nebo špatně informovaný personál, který nevěděl, že musí návštěvníkům o alergenech říct. Za porušení předpisů jsme uložili dvě pokuty v celkové výši pět tisíc korun," oznámila vedoucí odboru hygieny výživy Jana Laštovičková.

Špatná komunikace

Na chybějící informace o alergenech občas narazí i Jiří Vlček z Brna, který je alergický na ořechy. „Když není seznam uvedený v jídelním lístku, zeptám se číšníků. Jenže ti mi někdy naznačují, že je obtěžuji. Proto si myslím, že by to měly podniky uvést rovnou u jídla, aby se jim pak tohle nestávalo. Pro ně i pro nás návštěvníky to bude příjemnější," poznamenal.

seznam alergenů

1. Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves atd.)

2. Korýši a výrobky z nich

3. Vejce a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní

6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7. Mléko a výrobky z něj

8. Skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, pistácie atd.)

9. Celer a výrobky z něj

10. Hořčice a výrobky z ní

11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích nad 10 mg/kg nebo 10 ml/l vyjádřeno SO2

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14. Měkkýši a výrobky z nich

Nařízení, které se týká restaurací, jídelen i rychlých občerstvení, se jejich majitelům nelíbí. Ti by naopak raději vsadili na vzájemnou přirozenou komunikaci. „Za ten rok se o seznam zajímalo asi deset lidí. Host si má vybrat z jídelního lístku a pak se obsluhy jednoduše zeptat, jaké alergeny jídlo obsahuje. Host přece ví, když jde do restaurace, že je na něco alergický, a tak na to jednoduše upozorní číšníka. Nic lepšího nelze udělat," uvedl Miloš Kremláček ze znojemské restaurace La Casa Navarra.

Jenže podle hostů obsluha často neví, co pokrm obsahuje. „Do mnoha jídel se dávají ořechy, na které jsem alergická, takže jsem se musela ptát, co vše v jídle bude. Problém byl, že ne vždy mi dokázali odpovědět a celá návštěva v restauraci se protáhla. Teď je to pro mě mnohem příjemnější," řekla Kamila Plná z Břeclavi.

Provozní Agrocentra Ohrada ve Vískách na Blanensku Iva Světlíková tvrdí, že většina zákazníků se o alergeny vůbec nezajímá. Seznam je pak zbytečně mate. „Podle mě polovina lidí ani neví, proč tam ta čísla vůbec jsou. Považujeme to za manýr Evropské unie, který k ničemu moc není," zhodnotila.

Restauratéři mají tři možnosti, jak seznam alergenů uvést. Mohou jej přidat na tabule s popisem jídel, mohou je vypsat v jídelním lístku, nebo seznam poskytnout hostům na vyžádání.

Někteří majitelé restaurací kvůli alergikům měnili i nabídku. „Byla to pro nás práce navíc, ale i tak rozhodnutí vnímáme pozitivně. Nejčastěji se nás návštěvníci ptali na obsah lepku, a proto jsme se rozhodli vařit na polední menu i bezlepkové jídlo," zmínil majitel vyškovské restaurace Chalupa U Městské brány František Blumenstein.

Rok od začátku fungování nové vyhlášky hodnotí kladně i alergolog Sáva Pešák z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. „Z mého pohledu jde o velmi přínosnou vyhlášku, díky které se alergici můžou vyhnout pokrmům, které jim nedělají dobře," podotkl Pešák.

ADAM HAVEL

