Žádné šimrání tyčinkou v nose. Stačí pár slin, několik plivanců a o výsledku je do patnácti minut rozhodnuto. Žáci brněnské základní školy Bosonožská si ve středu vyzkoušeli, jak se sám otestovat na přítomnost koronaviru pomocí antigenního testu ze slin.

Akci iniciovali někteří z rodičů společně s jednatelem firmy, která testy vyrábí, Jaroslavem Kalinou. „Cílem bylo ukázat, že způsob testování žáků, který zvolila vláda, je nešťastný. Při metodě slinného testu se žák může otestovat doma. Vstane a pár minut po probuzení ví, jak na tom je. Nepřijde tak s nikým do styku a nemůže se nakazit. Navíc by nezatěžoval školský systém,“ vysvětlil Kalina.

Narážel tak na prohlášení vlády, která chce studenty testovat podle rakouského modelu. To znamená odebráním vzorku z přední části nosu přímo ve třídě. „Dělat to doma by bylo lepší. Nezatížilo by to tolik naše učitele a obecně považuji za lepší, aby to dělali rodiče, kteří za děti nesou zodpovědnost,“ uvedla ředitelka bosonožské základní školy Lenka Špačková.

Dle Kaliny zavádění rakouského modelu v České republice postrádá z mnoha důvodů smysl. Když přijde totiž dítě do třídy a test ukáže, že je pozitivní, stejně budou muset spolužáci do karantény. „Postrádá to logiku filtrace nemocných od zdravých. Tento názor s námi sdílí řada odborníků. Jde to zvládnout doma. Stěry jsou navíc zbytečně složité. Antigen se těžce odchytává i ze zadní části nosu. Natož ze přední. Data z Rakouska to dokazují. Z půl milionu testovaných testy zachytili nějakých 212 nakažených. To je vtip. Naše testy podstoupili zkoušku Zdravotního ústavu v Ostravě a prokázali vysokou úspěšnost,“ podotknul Kalina.

Dle Kaliny rovněž výtěry z přední části nosu dutinu dráždí a u testovaní mají pak nutkání kýchat, což může výrazně zvýšit riziko šíření infekce.

Vláda však zatím iniciativu nebere příliš v potaz. „Podobných testovacích akcí plánujeme více. Budeme na vládu apelovat i nadále,“ nastínil další plány.