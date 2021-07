Co se za ten necelý měsíc v obci podařilo udělat?

V první fázi se podařilo zakrýt střechy. Část z nich jen nyní dokonce pokrytá. Hodně nám pomohly dary, které doposud přijímáme, a to jak finanční, tak materiální. Z těch jsme vytvořili sklad, z něhož si lidé materiál odebírají. Výrazně lidem pomohly dary z jiných částí republiky, ať už šlo o latě, krovy. Některé zajistil Krajský úřad Jihočeského kraje dokonce na míru, což bylo perfektní. To byla velká pomoc, která se k nám dostala. A samozřejmě dobrovolníci. Všem moc děkuju. Někteří jsou tady o víkendu, jiní dokonce trvale. Myslím si, že bez nich by lidé neměli dům tak rychle pod střechou. Poděkovat musím také hasičskému záchrannému sboru.

S čím potřebujete v současné době pomoct v Mikulčicích?

Jako obec ještě doděláváme demolice. Potřebujeme pomoct s odstraněním suti, kterou lidé s pomocí vojáků odvážejí z veřejných prostranství.

Zmínila jste demolice domů, kolik jich bylo v Mikulčicích a kolik bylo celkem poškozených domů?

Poškozených domů bylo 334, což nám zjistili z organizace Člověk v tísni. Před tornádem bylo v obci asi 750 domů. A to v tom nejsou započítané domy s menším poškozením, které měly poničené rýny, okapy, část krytiny, vytlučená některá okna a podobně. Počet demolicí je jednašedesát.

V jakém stavu je obecní majetek?

První tři týdny jsme se věnovali jen pomoci lidem. Škody na obecním majetku jsme zatím stihli jen nahlásit pojišťovně. Přesahují ale částku sto milionů korun. V tomto ohledu měla obec štěstí, protože tornádo neprošlo centrální oblastí, kde je obecní úřad, škola a školka. Ty byly zasaženy okrajově. Střechy jsme ihned provizorně opravili.

Přesto nejde o malé částky…

Odhad na střechu školky je osm set tisíc korun, dvě stě tisíc korun půjde na nová okna. Odhad u střechy školy ještě nemám. Fasáda příliš poškozená není. Hůře je na tom kulturní dům. Poškozená jsou skla i fasáda a zcela nová bude muset být střecha. Ta bude tak za milion.

A radnice?

Tornádo od Moravské vzalo střechu, která nám na obecním úřadě prorazila dvoje vrata za tři sta tisíc korun. Chtěli bychom sem už přestěhovat věci z kulturáku, kde v sobotu skončil krizový štáb. Abychom i tady uklidili. Na tři týdny se sem přesunul i obecní úřad, kde nebyla elektřina, ani internet. Měla jsem tak ve schránce 1200 mejlů.

V červnu jste otevírali centrum denních služeb…

Naše nové centrum denních služeb Špitálek, které jsme postavili za 6,5 milionu. Z toho je 5,5 milionu dotace, která má být teprve vyúčtovaná. Dopadlo velice špatně. Zůstala tady jen jedna nepoškozená kuchyňská linka. Budova je bez střechy i bez věnce.

Další škody se zřejmě týkají infrastruktury, že?

Ano, jde o veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, chodníky, silnice a veřejná prostranství. Přitom jsme v posledních letech investovali do veřejné zeleně a její úpravy kolem čtyř milionů korun.

A zdravotní středisko?

Tornádo vzalo střechu. Ta se hned zaplachtovala střecha a lékařka už ordinuje. Dále je poškozená márnice i býkárna. Když se to nasčítá, tak je toho opravdu hodně. Navíc máme nejvíc poškozený hřbitov. Jeho dominantou byl kříž z vysázených stromů, které tam ale už nejsou.

Ještě jsme se nedostali k dopadům na psychiku obyvatel, které tady musí být téměř všudypřítomné…

Psychologickou pomoc nám zajišťovala policie, charita a Český červený kříž. Je jí potřeba doposud, například u posledních demolic. Už hodně našich občanů vyhledalo tuto pomoc. Jeden den ji potřebovalo dokonce kolem stovky lidí. Nyní už je to méně, mezi třemi až pěti lidmi denně. Je to hrozné ztratit domov, a to se vším všudy. Zasáhlo mě to i osobně, když se musel zbourat manželův rodný dům, kde jsme několik let bydleli. Bylo mi to líto. Situaci navíc nepomáhají zklidnit ani různé fámy, které se šíří po sociálních sítích.

O to hůř se z toho asi místní dostávají, když z obce či do obce musejí projíždět kolem spoušti, kterou tornádo po sobě zanechalo. Jediné dvě silnice vedoucí do Mikulčic jsou z Moravské Nové Vsi a Lužic a procházejí právě lokalitami, kterými proletělo tornádo…

Ano. Člověk se hned dostává do emocí. Když jsem musela asi tři dny po tornádu do Moravské, což je moje rodná ves, tak jsem viděla poničenou sokolovnu, měšťanku a pak i kostel. To už jsem se neudržela… Člověk jen viděl zničené domovy, které bývaly pro lidi místy jistoty. Nikdo to tady, snad kromě povodní v roce 1997, nezažil. Nyní to byl okamžik. Během pěti minut se lidem změnil život.

Jak se k vám vůbec dostala pomoc, když jste byli mezi dvěma zasaženými obcemi?

Pracovníci obce začali s odklizením hned. I s bagrem uklízeli ulici u kulturáku, aby tudy mohla projíždět auta s raněnými. Ještě večer se nastartoval také úřad.

Kde v současnosti bydlí lidé, kteří přišli o dům?

Starala jsem se o to, kde bydlí, jestli jim mám něco sehnat. Některé zatím vzali na ubytování místní, protože nechtěli odejít nikam pryč. Další jsou na penzionu. Zázemí měli na kulturním domě. Postupně pro ně v nejbližší době přivezou tři mobilheimy.

Jak to mají téměř po měsíci lidé s připojením na plyn či elektřinu?

Plyn by měl být zprovozněný. Už záleží jen na každém, jak si udělá revizi spalin, přístupových cest do komína. Zatím mají lidé možnost vzít si plynový vařič. Na kulturáku nabízíme i láhve s plynem. To říkám kvůli zajištění stravy. Ve sto domácnostech totiž ještě nejde elektřina. Po té, co se skončilo v Lužicích, tak nám energetici slíbili, že do šestadvacátého by měly být zprovozněné Mikulčice. Provizorní sloupy už mají postavené. S EG.D se pak připojíme do země i na veřejné osvětlení. V zasažené části obce budou dělat nové vedení v zemi s připojením do domů. To bude ale trvat několik let. Zatím budeme muset žít s provizorními dřevěnými sloupy.