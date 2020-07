Rozkopané hlavní silnice. Tak bude vypadat další půlrok v Břeclavi. Ředitelství silnic a dálnic plánuje dvě opravy v místní části Poštorná.

Kolony a uzavírky v Břeclavi, ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Ta první začne do dvou týdnů na Hlavní ulici a třídě 1. máje mezi odbočkou na ulici Jana Skácela a ulicí na Valtické. „Úprava povrchu by měla trvat asi čtrnáct dní. Jezdit se bude moct jenom jedním pruhem,“ uvedl břeclavský starosta Svatopluk Pěček. Řidiči si budou moct opravovanou silnici objet přes ulici Záhumní. Třídu 1. máje čekají další úpravy. Odbočovací pruh na ulici Jana Skácela by mělo ŘSD na silnici zanést ještě o prázdninách, měl by zlepšit plynulost dopravy při odbočování vlevo.