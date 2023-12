Ministr vnitra Vít Rakušan vyzval v návaznosti na šokující násilné činy spojené se střelbami v Praze všechny Čechy, Moravany a Slezany, aby o silvestru upustili od slavnostních ohňostrojů a odpalování zábavní pyrotechniky.

Odborník Radek Žemlička vysvětluje, jak se vyhnout rizikovému odpalování pyrotechniky. | Video: Deník/Iva Haghofer

Pro ty, kteří se i přesto rozhodnou nerezignovat na často oblíbenou večerní kratochvíli, připravila redakce Deníku společně s policejním pyrotechnikem Radkem Žemličkou několik rad a doporučení, jak při odpalování fontán, římských svící, petard či raket postupovat. „Každá pyrotechnika může být nebezpečná. Záleží na tom, jak se používá,“ zdůrazňuje Žemlička.

Moc dobře ví, o čem mluví. Za třiadvacet let práce u policie mu totiž rukama prošly tisíce nevybuchlých granátů a pum. Je také jedním z lidí, kteří již roky pracují na likvidaci munice z druhé světové války v břeclavském Bořím lese.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

„Zcela zásadní je místo, kde pyrotechniku pořídíte. Ideální je kupovat ji v kamenné prodejně, třeba v supermarketu, nebo ve specializovaném obchodě. Vyhnout byste se naopak měla nejrůznějším stánkům a pochybným prodejcům na ulici. To proto, abyste měla zaručený jasný původ i vlastnosti, které má mít,“ říká Žemlička.

Zajímat by kupujícího mělo především to, zda není pyrotechnika na první pohled poškozená, a zda je v dobrém stavu. „Měla by mít certifikaci, tedy schválení o prodeji v naší republice. A co je nejdůležitější, je český návod k použití. Ten musí obsahovat informace jak o správném a bezpečném odpálení, dodržování bezpečné vzdálenosti, ale i o tom, co dělat v případě selhání,“ ukazuje redaktorce třiačtyřicetiletý muž.

Poznamenává, že manipulovat se zábavní pyrotechnikou rozhodně nemůže každý. „Omezení se vztahuje k věku. Existují čtyři kategorie. Pyrotechniku označenou číslem jedna si mohou koupit mladiství od patnácti let věku. Dvojka je prodejná lidem od osmnácti let a trojka pak od jednadvaceti. Kategorii čtyři si pak mohou pořídit pouze lidé s průkazem ohňostrůjce. Tedy specialisté v oboru,“ vyjmenovává Žemlička s tím, že každý prodejce pyrotechniky je povinen kontrolovat, kdo si ji u něj hodlá koupit.

K porušování těchto pravidel konkrétně třeba na jihu Moravy dochází při stánkovém prodeji na tržnicích. „Trhovci využívají velkého zájmu před silvestrem a pod pultem se nezřídka prodávají zakázané, poškozené nebo necertifikované výrobky. Pyrotechnika se často dostává do rukou i dětem mladším patnácti let. Nebo se naopak prodávají výrobky kategorie čtyři lidem, kteří nemají oprávnění k jejímu odpalování,“ nastiňuje Žemlička.

I přes dodržení veškerých zásad může při odpalování dojít ke zranění. „Je proto důležité, aby se lidé nad pyrotechniku při jejím zapalování nenakláněli, zůstali v dostatečné vzdálenosti a ideálně, kdyby použili delší zapalovač s nástavcem. Pokud by totiž byla pyrotechnika vadná, mohlo by dojít třeba k náhodnému vyšlehnutí,“ upozorňuje odborník.

Rozhodně podle něj není dobré dopředu zakoupené rakety, fontány či římské svíce rozbalovat. „Mohla by se k nim dostat vlhkost, která umí měnit jejich vlastnosti. Uchovávat pyrotechniku proto není vhodné venku a tam, kde by na ni mohla vlhkost působit. Ideální je mít ji uskladněnou na suchém místě, nejlépe ve vnitřních prostorách, a vytáhnout ji až těsně před použitím,“ radí policejní pyrotechnik.

Vždy je nutné pamatovat na to, že i řádně zakoupená pyrotechnika s certifikací by se mohla sama vznítit. A to v případě poškození. Kdy hrozí nebezpečí? „Pokud bych na první pohled viděl, že je pyrotechnika závadná. Vznítit by se mohla i podomácku vyrobená pyrotechnika. Té bych se rozhodně vyhnul,“ zdůrazňuje Žemlička.

Při dodržení veškerých pokynů uvedených na výrobcích však podle něj většinou nic nehrozí. „Být obezřetný je ale na místě, riziko je zde pořád. Přece jen se většina pyrotechniky vyrábí v Číně. Nevíme, jakým způsobem se dostala k nám do České republiky, ani to, jaké byly podmínky jejího skladování, a jak byla převážená," poukázal.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Doplnil, že musíme myslet i na to, že při velkovýrobě může dojít k výrobní chybě. „To pak může vést k prošlehnutí, k nechtěnému současnému výbuchu nebo automatické iniciaci velkého množství pyrotechniky naráz. Dovnitř zkrátka nevidíme,“ poukazuje pyrotechnik, který nezřídka s kolegy zasahuje i u incidentů, které souvisejí právě s použitím zábavní pyrotechniky.