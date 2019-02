Hustopeče – Ta odpověď byla blesková. „Počet řidičů překračujících rychlost klesl přibližně o pětaosmdesát procent," uvedl Robert Novák, pod něhož v Hustopečích spadá městská policie. Ocenil přínos měřících stanic umístěných ve třech ulicích města: Nádražní, Bratislavské a Brněnské. Radar je vždy v jedné z nich.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Hustopečští zprovoznili zařízení v polovině srpna minulého roku. Hodnocení je podle nich příznivé. „Už po měsíci letěla křivka s počtem přestupků rapidně dolů," pochvaloval Novák přínos techniky.

Statistiky ukazují, že řidiči z města i okolních obcí svou jízdu pod hrozbou pokuty zpomalili. Ve výpisech chybí. Pokuty teď řeší převážně ti, kteří Hustopečemi jen projíždí. „Pokles je opravdu brutální. Že to bude mít takový úspěch, jsme nečekali. Než jsme radary umístili, kontaktovali jsme města, která je už mají. Dostali jsme informace, které uváděly snížení až o devadesát procent. Nevěřili jsme tomu. Připadalo nám, že to není možné. Po měsíci jsme to ale poznali také," doplnil Novák.

Dříve v Hustopečích překračovaly povolenou padesátku desítky řidičů denně, někde dokonce množství překročilo i stovku. Někteří provinilci měli na tachometru i stovku.

Měřící stanice jsou na okraji města. O pořízení dalších Hustopečští neuvažují. Nedávno přidali pouze přístroj, který řidičům ukazuje, jakou rychlostí do města vjíždí. „Je v Havlíčkově ulici, tedy ze směru příjezdu od Kurdějova. Nedělá fotky, máme z toho pouze statistiku, jak se lidé na této silnici chovají," uzavřel místostarosta města Bořivoj Švásta.

Proti pořízení radaru byla především opozice. Zástupci ODS jej považují za šikanu řidičů.