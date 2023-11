Neogotická budova, která vyrostla v době vlády knížete Jana II. z Lichtenštejna , krášlí tamní náměstí od roku 1880. Postavená je dle projektu tehdejší stavební knížecí kanceláře. „Rekonstrukci jsme chystali delší dobu. Nejde totiž jen o střechu, ale také o celou fasádu a opravu budovy. Radnice proto musela projít hned několikerým zevrubnějším průzkumem. A to co se krovu, zdiva i historických prvků týče,“ vysvětlil místostarosta obce Libor Kabát.

Opravu má na starosti specializovaná firma, která má zkušenosti s rekonstrukcemi historických budov například v sousedních Valticích. Radnice za ni zaplatí čtrnáct milionů korun. Peníze poputují z obecní kasy. Uspořit se Lednickým podařilo i díky zisku dotace na výstavbu mateřské školy. „Určitě nám pomohlo, že jsme dostali dvacet milionů korun. Ty teď můžeme použít právě k rekonstrukci radnice,“ zmínil Kabát s tím, že pokud vše půjde podle plánu, hotovo bude v dubnu příštího roku.

Před radnicí stojí jeřáb

„Původně jsme si mysleli, že bychom mohli střechu i fasádu udělat v rámci jednoho projektu s jedním dodavatelem. Ovšem vzhledem k rozsahu něco takového není možné,“ poznamenal Kabát s tím, že oprava fasády tak pravděpodobně naváže na dokončenou rekonstrukci střechy. Vedení obce odhaduje, že za ni zaplatí až dvacet milionů korun.

Rekonstrukce střechy je nyní v plném proudu. Před radnicí stojí jeřáb, a není tak možné využívat parkoviště pro návštěvníky nacházející se přímo před budovou. „Některé trámy se zachovávají, některé se obnovují v celé délce a některé budou z části zrestaurované. Na vše pochopitelně dohlížejí památkáři. Opravuje se i celá věž s hodinami, která byla ve své horní části opláštěná měděným plechem. Opravdu s tím mají řemeslníci hodně právě, složitějších prvků je tam moc,“ přiblížil místostarosta.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Nově na náměstí u kašny nezaparkují návštěvníci obce. Parkovací automat zde není v provozu a vyhrazená místa jsou minimálně až do dubna příštího roku pouze pro Lednické, kteří mají zakoupené parkovací karty. „Místa přímo u radnice jsou pro Lednické nyní nepoužitelná, proto pro ně slouží ta u kašny. Je možné, že v tomto režimu pojedeme i po tom, co dokončíme opravu střechy. A to kvůli fasádě,“ pokračoval starosta obce Stanislav Straškrába.

Lidem, které Deník na místě oslovil, nemožnost zaparkovat na náměstí nevadí. „Jsme tady na výletě. Klidně uděláme o pár kroků navíc k centrálnímu parkovišti. Je dobře, že radnici opravují. Zase bude Lednice o něco hezčí,“ usmívali se starší manželé, kteří se představili jako Jana a Pavel.