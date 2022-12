Mise slevy: nákupní horečka v Brně zdaleka neskončila, podívejte se

Na co si dát pozor při nákupu

K většině zranění a požárů dochází z neopatrnosti násobené alkoholem. A také nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. „Doporučujeme si při nákupu pyrotechniky dobře výrobky prohlédnout a nekupovat je, pokud mají porušený nebo poničený obal. Také je nebrat, pokud nejsou označeny názvem a adresou výrobce, dovozce nebo distributora, chybí jim označení zkušební značkou a třídou nebezpečnosti,“ varoval především před nákupy na levných tržnicích mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Rozhodně by podle něj lidé neměli kupovat výrobky s prošlým datem použitelnosti. „Velmi důležitý je u pyrotechniky také návod k použití a bezpečné manipulaci v českém jazyce, včetně způsobu zneškodnění při selhání,“ dodal.

Pyrotechnické výrobky by měly být označené přesným registračním číslem a kupující by měli mít jistotu, že pyrotechnika je skladována v suchu. Mezi svátky vyrazí inspektoři také na kontroly k prodejcům. „Hlavní kontroly budou mezi svátky, ale výrazně jich přibude po Štědrém dnu,“ informoval Fröhlich.

Kdy volat záchranku

Podle záchranářů lidem petardy často bouchnou ve chvíli, kdy je ještě drží v ruce. „Kromě rukou bývá poraněný v mnoha případech i obličej. Je třeba, aby dával pozor nejen ten, kdo odpaluje, ale i ti, kteří přihlížejí nebo se nacházejí v blízkém okolí. Může dojít i k devastujícím a ztrátovým poraněním s doživotními následky,“ varovala Bothová.

V případě zranění by vždy měli lidé volat tísňovou linku 155. „Záleží na typu poranění, ale každopádně operátorka poradí, co je třeba udělat. Pokud jsou závažná krvácení, pak je nutné je co nejdřív zastavit. Například také popáleniny nebo poranění očí se mohou na první pohled zdát nezávažné, ale vše má svůj vývoj,“ radila nepodceňovat situaci mluvčí záchranářů. Lidé by měli také dávat pozor na malé děti.

Ne v blízkosti domů

Policisté varují před odpalováním rachejtlí v blízkosti domů. S narůstající spotřebou vypitého alkoholu během silvestrovské noci klesá totiž i pozornost a opatrnost. „Pyrotechniku by měli lidé odpalovat výhradně na volném prostranství, na bezpečném místě a ne v blízkosti domů. Může se snadno stát, že špatně zajištěná nebo závadná pyrotechnika změní směr letu a způsobí škody na majetku nebo ublíží lidem v blízkosti,“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala.

Co když nevystřelí

Profesionální ohňostrůjce David Kubík ze Znojemska poradil jak správně zkontrolovat neodpálenou munici. „Když pyrotechnika nevystřelí, je nutné několik minut počkat a nepřibližovat se k ní. Střelný prach totiž jímá vlhkost, třeba při nevhodném skladování. Odpálení se tak přeruší, ale materiál dál prodýchává. Může reagovat i po minutách,“ varoval Kubík.

Pokud se i přesto lidé vydají k neodpálené pyrotechnice, měli by mít na paměti zásadní pravidlo. „Instinktivně se na pyrotechniku dívají lidé shora, což je nebezpečné. Hlavu by nad ni neměli sklánět, ale měli by se dívat ze strany. Sady by měli lidé zajistit pevně kameny nebo cihlami a rakety strčit raději do dobře upevněné trubky místo do nestabilní prázdné lahve,“ doporučil David Kubík.