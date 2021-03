Rakousko otevírá další hraniční přechody s Českou republikou. Informaci přinesla v úterý na Twitteru Česká ambasáda ve Vídni. "Od středy 24. března se otevírají další přechody a propojení - s omezením využití na provádění zemědělských a lesnických prací," napsali z ambasády.

Kontrola na hraničním přechodu s Rakouskem u Mikulova. | Foto: Deník/Iva Haghofer

V Jihomoravském kraji jde o přechody Nový Přerov/Alt Prerau na Břeclavsku, Stálky/Langau a Untermarkersdorf na Znojemsku. "Otevírací doba bude vždy od pondělí do pátku v čase od osmi do jednácti hodin dopoledne a od tří do šesti hodin odpoledne," stálo na Twitteru.