Řada pendlerů tak přijela do práce se zpožděním. Mnoho dětí, jež rodiče vozí do rakouských škol a školek, pak nestihlo začátek vyučování. Byla mezi nimi i druhačka Kačenka. „Od října, kdy Rakušané kontroly zavedli, stíháme do školy přijíždět jen tak tak. Většinou jsme tady pár minut před osmou. Když malou ve škole omlouvám, často mi přijde, že mi ani učitelky už nechtějí věřit,“ povzdechla si máma děvčete Kateřina Kasparová.

Mnozí pendleři a školáci po přejetí státní hranice nastupují do autobusů a míří dál na Poysdorf či Mistelbach. Zatímco děda jedenáctiletého Viktora Hudečka autobus do školy o fous stihl, o dva roky staršího Radka už do Poysdorfu musel odvézt táta. „Manžel přitom vyjíždí vždycky s časovou rezervou. Ovšem tentokrát jim to nevyšlo, a tak ho vezl autem až do Poysdorfu. Překvapilo mě, jak byli policisté důslední, většinou nechávají auta projet,“ vyprávěla ze zkušenosti Soňa z Mikulovska, která si nepřála zveřejnit své příjmení. Redakce jej ale zná.

Pendleři nad opatřeními kroutí hlavou

Pendleři, s nimiž redakce Deníku hovořila, nad nastavenými opatřeními rakouské strany spíše pochybně kroutili hlavou. „Boční přechody u Nového Přerova, Schrattenbergu, po cyklostezce od Mikulova nebo u Katzelsdorfu nekontrolují. Nestojí tam ani noha. Kdyby chtěli migranti přejít hranici, pochybuji, že by si vybrali zrovna tyto nejvytíženější přechody. Ani kontrolami podle mě nelegální migraci zcela nezabrání,“ poznamenala například Soňa.

Nejen pendleři se musejí obrnit trpělivostí na hranicích. Do Rakouska totiž míří přes hraniční přechody v Jihomoravském kraji i stále více autobusů s návštěvníky oblíbených vánočních trhů. Ty v rakouské metropoli odstartovaly už v polovině listopadu.

Hned v několika termínech vypravuje autobusy do adventní Vídně, do Linze nebo třeba do Salzburgu například brněnská cestovní kancelář České kormidlo. „První autobusy vyrážejí už ve tři hodiny ráno, nemyslíme si proto, že by je na hranicích čekalo nějaké zdržení. Další pak, do Vídně a Linze, odjíždějí až příští týden. Uvidíme. Ovšem ze zkušenosti vím, že zájezdové autobusy policisté tak nezdržují. Ani v době covidové kontroly nijak nehrotili. Kamiony a autobusy navíc mají vyhrazený vlastní pruh ke kontrolám,“ nechal se slyšet zástupce kanceláře Petr Homola.

Faktem však je, že pruhy zvlášť pro osobní a nákladní auta třeba na hranici u Drasenhofenu využívají policisté jen zřídka. Zpravidla svádějí veškerou dopravu dohromady. Jak Deníku několikrát potvrdili sami rakouští strážci hranic, důvodem je nedostatek personálu. „Nemáme lidi. Vůbec nevím, jak si to naši politici představují,“ zmínil redaktorce jeden z hlídkujících policistů už na konci října.

Kontroly čelí pašerácké mafii

Prodloužení kontrol o dalších dvacet dní, tedy do 6. prosince, avizovalo rakouské ministerstvo vnitra 17. listopadu. „Kontroly na hranicích jsou důležitým opatřením proti pašerácké mafii. V současné situaci jsou kontroly také důležitým opatřením v boji proti terorismu," zdůvodnil ministr Gerhard Karner.

Lidé, kteří přejíždějí hranice, by tak s sebou měli mít vždy platný cestovní pas nebo občanský průkaz. „S kontrolami ani tvořícími se kolonami na hranicích nic nezmůžeme. Jde o opatření na rakouské straně, které nám nepřísluší komentovat. Pokud lidé vyrážejí do Rakouska, měli by si cestu naplánovat a počítat s možným zpožděním. Měli by se na cestu zásobit jak dostatkem paliva, tak i například teplými nápoji pro případ, že by se delší dobu zdrželi v kolonách při vjezdu do země,“ poradil mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Vhodné je také sledovat aplikace s vývojem dopravní situace a případně zvážit využití jiného hraničního přechodu.

Podotkl, že záchyty nelegálních migrantů na česko-slovenské hranici jsou momentálně naprosto minimální až nulové. „Poslední záznam záchytu je ve statistice k 21. listopadu letošního roku z minulého týdne. A to konkrétně ze 13. listopadu. Tehdy kolegové narazili na jednoho migranta na železnici v Břeclavi,“ konkretizoval Šváb.

Vedle hranic s Českem Rakušané hlídají také přechody se Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Na dalších hranicích s Itálií, Německem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem pak intenzivněji kontrolují oblasti poblíž těchto hranic.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Kromě Rakouska kontroluje vnitřní hranice svých států také dalších deset zemí Schengenu. A to Francie, Dánsko, Německo, Švédsko, Norsko, Itálie, Slovensko, Česká republika, Polsko a Slovinsko. „Počet nelegálních vstupů do země klesl v roce 2023 o padesát procent. Tento trend pokračoval i v říjnu a listopadu 2023. I přes prudký pokles však bylo od začátku letošního roku zachyceno více jak šest stovek pašeráků,“ informovalo rakouské ministerstvo vnitra.