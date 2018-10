Rakušané obnovují spoj do Berlína. Pojede přes Břeclav

Břeclav - Nový noční spoj Rakouských spolkových drah z Vídně do Berlína zastaví také na jižní Moravě, a to v Břeclavi. Vlaky vyjedou z rakouské metropole na trasu přes Ostravu a polskou Vratislav poprvé devátého prosince. „Tento přímý spoj ráda využiju. Většinou jezdím do Berlína z Břeclavi, takže musím přesedat v Praze,“ svěřila se lékařka Zuzana Polláková.

Základní jízdné stojí na celou trasu devětadvacet eur, tedy zhruba 750 korun. Po Moravě zajistí dopravu vlaku České dráhy, včetně manipulace s vozy v Břeclavi. „Jde o dřív hojně využívanou trasu, která měla i napojení na Balkán. Po druhé světové válce a rozdělení Evropy tady ale ruch umlkl,“ přiblížil mluvčí drah Petr Šťáhlavský. Vlak bude nyní vyjíždět z Vídně ve 22.10 a na konečnou do Berlína dorazí v 9.36. Zájemci si už mohou rezervovat jízdenky na celou trať, na dílčí části pak v následujících týdnech. ČTĚTE TAKÉ: Zapomeňte na Prahu, jeďte do Brna. Prestižní britský deník chválí památky i bary

